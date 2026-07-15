Englezima se ponovila Hrvatska, BBC: ‘Baš kao 2018.’

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(AP Photo/Erik S. Lesser)

Engleska reprezentacija ponovno prolazi kroz tešku reprezentativnu noćnu moru.

Iako su u polufinalu Svjetskog prvenstva u Atlanti poveli u 55. minuti golom Anthonyja Gordona, nogometaši Argentine su u samoj završnici kreirali čudesan preokret. Golovima Enza Fernándeza u 85. i Lautara Martíneza u 90+2. minuti, Gaučosi su slavili s 2:1 i osigurali veliko finale protiv Španjolske.

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Engleski mediji odmah su se suočili s bolnom statistikom, a ugledni BBC je poraz popratio upečatljivim naslovom: “Baš kao 2018.”

Novinari BBC-ja izvukli su podatak koji budi bolne uspomene na Rusiju i Vatrene. U polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, Hrvatska je nakon produžetaka pobijedila Englesku s 2:1, a golove su za Vatrene zabili Ivan Perišić i Mario Mandžukić nakon što je Englesku u vodstvo doveo Kieran Trippier.

“Engleska je izgubila utakmicu na Svjetskom prvenstvu u kojoj je postigla uvodni pogodak prvi put od 11. srpnja 2018. godine – kada je u polufinalu identičnim rezultatom 2:1 poražena od Hrvatske.”

Da stvar bude gora po Tri lava, u ovom su polufinalu uputili tek pet udaraca prema golu Argentine, što je njihov uvjerljivo najskromniji učinak u jednoj utakmici na cijelom ovogodišnjem Mundijalu. Povijest se ponovila na najgori mogući način za Engleze, koji ponovno padaju na pretposljednjoj stepenici nakon što su imali sve u svojim rukama.