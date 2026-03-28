Matanović: Roditelji su mi doživjeli stvari koje su danas nezamislive, a Hrvatska mi je oduvijek bila san

Prisjetio se i posjeta rodnom kraju:

“Kuća je bila potpuno uništena, jedva smo se probili kroz visoku travu i grmlje. Unutra smo pronašli majčin stari album sa sličicama, u njemu su još bile zalijepljene njezine fotografije Michaela Jacksona. Bio sam jako mlad i nisam shvaćao težinu toga, ali te su mi slike ostale u sjećanju. Danas mi one osvještavaju što su moji roditelji proživjeli i da nije samo po sebi razumljivo što mogu slobodno izaći van, bez straha. Ta sloboda i sigurnost u Njemačkoj ogroman su dar.”

Naglasio je i važnost roditelja u karijeri:

“Moji roditelji teško bi se pomirili s tim da odjednom nemaju što raditi, žele nastaviti raditi. Ali za mene je jasno da ih snažno financijski podržavam. To se podrazumijeva. Imaju ogroman udio u onome što danas radim i zarađujem. Bez njih nikad ne bih uspio. Mogu na prste jedne ruke nabrojati koliko sam puta morao ići autobusom na trening. Mama me uvijek vozila, godinama je vodila svu logistiku, a otac mi je bio mentalna podrška.”

Odluku da igra za Hrvatsku donio je nakon susreta sa Zlatkom Dalićem:

“Bio je nevjerojatan osjećaj da takav čovjek pokaže interes. Hrvatska je bila aktualni viceprvak svijeta, a ja rezerva u drugoligašu. Brutalan osjećaj. Ono što je moje srce željelo, bilo je odmah jasno. Oduvijek mi je bio san nositi hrvatski dres. Istovremeno, bio sam vrlo zahvalan DFB-u i Njemačkoj, prvenstveno jer su moji roditelji ovdje dobili priliku za novi početak. Nije bilo lako, jer sam znao da vijest za drugu stranu nije lijepa. Ali u nogometu se mora gledati sebe i donositi odluke s uvjerenjem.”

Zaključio je da je trenutno u dobroj formi u Freiburgu i da se nada nastupu na Svjetskom prvenstvu.