Matanović: Roditelji su mi doživjeli stvari koje su danas nezamislive, a Hrvatska mi je oduvijek bila san

Hrvatski napadač Igor Matanović zabio je odlučujući gol protiv Kolumbije u prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva.
Ove sezone igra vrlo dobro za Freiburg u Bundesligi, a u razgovoru za 11Freunde govorio je i o privatnom životu. Istaknuo je kako su ga oblikovali roditelji, Hrvati iz BiH koji su zbog rata kao mladi otišli u Njemačku i ondje započeli novi život.
“Moji roditelji su ratne izbjeglice iz bivše Jugoslavije. Hrvati su koji su s obiteljima živjeli u Bosni. Morali su u mladosti proći kroz puno toga, zbog rata su kao tinejdžeri došli u Njemačku bez ičega, ne znajući jezik. Sve što su njihove obitelji izgradile, od prijateljstava do imovine, nestalo je. Morali su krenuti od nule. Imam ogromno poštovanje prema onome što su tada morali proći i zato mi danas mogu pomoći u mnogim situacijama”, započeo je Matanović.
“Čovjek bi pomislio da nakon toliko godina u nogometu više nema iznenađenja, ali uvijek se pojavi neka potpuno nova faza. Kad razgovaram s njima, osjetim dubinu iza njihovih riječi. U djetinjstvu su doživjeli stvari koje su meni danas nezamislive. Tko preživi tako nešto, može svojoj djeci prenijeti puno toga: izdržljivost, otpornost”, dodao je.
Prisjetio se i posjeta rodnom kraju:
“Kuća je bila potpuno uništena, jedva smo se probili kroz visoku travu i grmlje. Unutra smo pronašli majčin stari album sa sličicama, u njemu su još bile zalijepljene njezine fotografije Michaela Jacksona. Bio sam jako mlad i nisam shvaćao težinu toga, ali te su mi slike ostale u sjećanju. Danas mi one osvještavaju što su moji roditelji proživjeli i da nije samo po sebi razumljivo što mogu slobodno izaći van, bez straha. Ta sloboda i sigurnost u Njemačkoj ogroman su dar.”
Naglasio je i važnost roditelja u karijeri:
“Moji roditelji teško bi se pomirili s tim da odjednom nemaju što raditi, žele nastaviti raditi. Ali za mene je jasno da ih snažno financijski podržavam. To se podrazumijeva. Imaju ogroman udio u onome što danas radim i zarađujem. Bez njih nikad ne bih uspio. Mogu na prste jedne ruke nabrojati koliko sam puta morao ići autobusom na trening. Mama me uvijek vozila, godinama je vodila svu logistiku, a otac mi je bio mentalna podrška.”
Odluku da igra za Hrvatsku donio je nakon susreta sa Zlatkom Dalićem:
“Bio je nevjerojatan osjećaj da takav čovjek pokaže interes. Hrvatska je bila aktualni viceprvak svijeta, a ja rezerva u drugoligašu. Brutalan osjećaj. Ono što je moje srce željelo, bilo je odmah jasno. Oduvijek mi je bio san nositi hrvatski dres. Istovremeno, bio sam vrlo zahvalan DFB-u i Njemačkoj, prvenstveno jer su moji roditelji ovdje dobili priliku za novi početak. Nije bilo lako, jer sam znao da vijest za drugu stranu nije lijepa. Ali u nogometu se mora gledati sebe i donositi odluke s uvjerenjem.”
Zaključio je da je trenutno u dobroj formi u Freiburgu i da se nada nastupu na Svjetskom prvenstvu.
