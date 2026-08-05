Susjedi ne mogu prežaliti odlazak dinamovca: ‘Gol je remek-djelo’

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo je uvjerljivom pobjedom 5:0 protiv Kauno Žalgirisa na Maksimiru praktički potvrdio prolazak u play-off Lige prvaka, no osim u Zagrebu, susret se s velikim zanimanjem pratio i u susjedstvu.

Slovenski mediji s velikom sjetom pratili su nastup Mihe Zajca, koji u dresu Modrih briljira već godinu dana, dok je vrata reprezentacije Slovenije zatvorio.

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Iskusni 32-godišnji veznjak ponovno je bio ključni igrač na terenu, a načeo je mrežu Litavaca prekrasnim pogotkom u 32. minuti susreta.

Slovenski portal Ekipa iznimno pohvalno piše o igri svog bivšeg reprezentativca te ističe njegovu kvalitetu, sjećajući se sjetno i dana kada je nosio dres ljubljanske Olimpije:

“Zajc je bio strijelac prvog gola za Dinamo, a to je bilo pravo remek-djelo.”

Uz Zajca, Slovenci su pratili i nastup Raula Florucza, nekadašnjeg igrača slovenskog prvoligaša koji je trag ostavio i u hrvatskim klubovima (Sesvete, Hrvatski dragovoljac, Lokomotiva, Jarun). Florucz je u dresu belgijskog Royal Union SG-a postigao dva pogotka u remiju 3:3 protiv Bodø/Glimta, što je kod slovenskih novinara izazvalo dodatnu nostalgiju za vremenima kada su oba nogometaša nastupala u njihovoj ligi.

Promatrajući izvedbe svojih nekadašnjih aduta na europskoj sceni, Ekipa je u zaključku teksta obavijenom čeznjom postavila jasno pitanje:

“Što bi Zmajevi učinili u trenutnoj krizi da on i Zajc zaigraju za njih…”