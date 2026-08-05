Evo što Dinamova pobjeda znači za hrvatski koeficijent

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Uvjerljiva pobjeda Dinama (5:0) protiv Kauno Žalgirisa donijela je skok u europskom koeficijentu hrvatskog nogometa.

Trijumfom na Maksimiru Modri su nacionalnom koeficijentu priskrbili 0,250 bodova, čime je Hrvatska na UEFA-inoj ljestvici preskočila Ukrajinu i došla na 22. mjesto.

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Ovaj je skok od presudne važnosti jer je 23. pozicija posljednja koja budućem hrvatskom prvaku garantira start u kvalifikacijama za Ligu prvaka od drugog pretkola, dok pad na 24. mjesto donosi znatno teži put i start već u prvom pretkolu.

Hrvatskoj u prilog ide i činjenica da u Europi i dalje ima tri aktivna kluba (Dinamo, Rijeka i Hajduk), dok su Ukrajinci spali na svega dva predstavnika, pri čemu njihov prvak Šahtar čeka tek jesensku ligašku fazu. Nastave li Rijeka i Hajduk s dobrim rezultatima, Hrvatskoj se otvara prilika za napad i na 21. plasiranu Rumunjsku.