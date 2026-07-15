Argentina preokrenula protiv Engleske i izborila finale! Pogledajte golove

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AP Photo/Erik S. Lesser via Guliver

U užarenom polufinalu Svjetskog prvenstva prepunom tenzija i oštrih startova, Engleska je povela protiv Argentine u 55. minuti golom Anthonyja Gordona. Pogodak je pao nakon sjajne akcije u kojoj je Harry Kane dugom loptom pronašao Declana Ricea, a Morgan Rogers potom idealno centrirao za Gordona koji je iz blizine matirao suparničku obranu.

No, Argentina je u 85. uspjela izjednačiti. Fernandez je primio Messijevo dodavanje s lijevog krila na 18 metara i praktički iz koraka fenomenalno pogodio za 1:1. Pickford je ostao prekratak.

Uslijedio je ogroman šok za Engleze i potpuni preokret Argentine u samoj završnici. Najprije je Alexis Mac Allister uzdrmao vratnicu, da bi u nastavku akcije Lionel Messi kirurški precizno ubacio za Lautara Martíneza, koji glavom iz neposredne blizine šalje loptu u mrežu za pobjedu Gaučosa od 2:1 i odlazak u finale!

Golove pogledajte OVDJE.