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UŽIVO OD 21:00 / Engleska – Argentina: Stigli su sastavi – Tuchel iznenadio s tri promjene

FIFA World Cup 15. srp 202617:49 > 19:44 0 komentara
AP Photo/Butch Dill via Guliver Image

U Atlanti na Mercedes-Benz stadionu večeras se igra drugo polufinale SP-a 2026. u kojem se susreću Engleska i Argentina. Pobjednik ovog klasika igrat će veliko finale na MetLife stadion u New Jerseyju u nedjelju, 19. srpnja, gdje ih već čeka moćna Španjolska koja je u utorak izbacila Francuze.

19:44

Stigli su sastavi!

Engleski izbornik Thomas Tuchel odlučio je ući u ovaj susret maksimalno hrabro i bez kalkulacija. Napravio je čak tri promjene u odnosu na sastav koji je započeo utakmicu protiv Norveške, a najviše je pretumbao bočne pozicije. U početnih jedanaest upadaju oporavljeni Reece James, Djed Spence i Morgan Rogers, dok su na klupu preselili Ezri Konsa, Nico O’Reilly i Noni Madueke.

Kod branitelja naslova Argentine bilježimo samo jednu, ali iznimno važnu promjenu koja je vjerojatno uvjetovana višom silom. Ključni veznjak Rodrigo De Paul ipak je ozlijeđen i susret počinje s klupe, a od prve minute umjesto njega kreće Giuliano Simeone.

ENGLESKA (4-2-3-1): Pickford – James, Stones, Guehi, Spence – Anderson, Rice – Rogers, Bellingham, Gordon – Kane.

Klupa: Trafford, D. Henderson, O’Reilly, Konsa, Saka, Rashford, Chalobah, Burn, Mainoo, Watkins, Madueke, Eze, Toney.

ARGENTINA (4-1-3-2): E. Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – Paredes – Simeone, E. Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez.

Klupa: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Barco, Lo Celso, Palacios, Gonzalez, Almada, De Paul, Paz, Otamendi, Lopez, Lautaro Martinez, Medina.

18:43

Navijači Argentine izazvali nerede uoči polufinala SP-a

U jednom od gradskih parkova Atlante međusobno su se fizički obračunali argentinski navijači uoči polufinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Argentine i Engleske. Više pročitajte OVDJE.

17:45

Tko sudi?

Glavni sudac je Amerikanac marokanskog podrijetla Ismail Elfath. Zanimljivo, sudio je Messiju nekoliko puta u MLS-u, a u povijesti je tek jedan od dvojice sudaca uz Francuza Wattelliera kod kojih Messi ima stopostotan omjer pobjeda u utakmicama u kojima je sudio pet ili više puta. Englezi se samo nadaju da njegovo ime neće završiti na popisu kontroverznih sudaca iz njihove povijesti s Argentinom.

17:44

Povijest rivalstva: "Božja ruka", crveni kartoni i rat

Ovo je šesti međusobni ogled Engleske i Argentine na svjetskim prvenstvima, a povijest pršti od tenzija. Od 1966. kada je Alf Ramsey Argentince nazvao "životinjama", preko Maradonine "Božje ruke" i mitskog solo prodora 1986., pa sve do crvenog kartona Davida Beckhama u Saint-Etienneu 1998. godine. Političke tenzije iz 1982. godine i Falklandski rat i danas se osjete na tribinama kroz navijačke pjesme.

17:43

Nijedan engleski strijelac nije iz Premier lige

Vjerovali ili ne, niti jedan od 13 engleskih golova na ovom prvenstvu nisu postigli igrači koji su prošle sezone igrali u Premier ligi! Strijelci su bili Kane (Bayern), Bellingham (Real Madrid) i Rashford (posudba u Barceloni). Osim toga, Kane večeras postaje reprezentativac s najviše nastupa među igračima u polju u povijesti Engleske (121), čime preskače Waynea Rooneyja.

17:43

Kako je Argentina stigla do polufinala?

Očekivano, Argentina je do polufinala stigla na krilima Lionela Messija, koji igra turnir života s 8 golova i 2 asistencije. Ipak, aktualni prvaci su se pošteno namučili u nokaut-fazi: Zelenortska Republika ih je odvukla u produžetke, Egipat je imao 2:0 do 10 minuta prije kraja, a Švicarsku su slomili tek u produžecima golom Alvareza.

17:42

Kako je Engleska stigla do polufinala?

Engleski stroj pod vodstvom Thomasa Tuchela ide na pogon dva čovjeka – Harry Kane i Jude Bellingham zabili su kombinirano čak 12 od 13 engleskih golova na ovom prvenstvu (svaki po 6). Jedini preostali strijelac bio je Marcus Rashford još u skupini protiv Hrvatske.

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