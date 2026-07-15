UŽIVO OD 21:00 / Engleska – Argentina: Stigli su sastavi – Tuchel iznenadio s tri promjene

U Atlanti na Mercedes-Benz stadionu večeras se igra drugo polufinale SP-a 2026. u kojem se susreću Engleska i Argentina. Pobjednik ovog klasika igrat će veliko finale na MetLife stadion u New Jerseyju u nedjelju, 19. srpnja, gdje ih već čeka moćna Španjolska koja je u utorak izbacila Francuze.
Stigli su sastavi!
Engleski izbornik Thomas Tuchel odlučio je ući u ovaj susret maksimalno hrabro i bez kalkulacija. Napravio je čak tri promjene u odnosu na sastav koji je započeo utakmicu protiv Norveške, a najviše je pretumbao bočne pozicije. U početnih jedanaest upadaju oporavljeni Reece James, Djed Spence i Morgan Rogers, dok su na klupu preselili Ezri Konsa, Nico O’Reilly i Noni Madueke.
Kod branitelja naslova Argentine bilježimo samo jednu, ali iznimno važnu promjenu koja je vjerojatno uvjetovana višom silom. Ključni veznjak Rodrigo De Paul ipak je ozlijeđen i susret počinje s klupe, a od prve minute umjesto njega kreće Giuliano Simeone.
ENGLESKA (4-2-3-1): Pickford – James, Stones, Guehi, Spence – Anderson, Rice – Rogers, Bellingham, Gordon – Kane.
Klupa: Trafford, D. Henderson, O’Reilly, Konsa, Saka, Rashford, Chalobah, Burn, Mainoo, Watkins, Madueke, Eze, Toney.
ARGENTINA (4-1-3-2): E. Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – Paredes – Simeone, E. Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez.
Klupa: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Barco, Lo Celso, Palacios, Gonzalez, Almada, De Paul, Paz, Otamendi, Lopez, Lautaro Martinez, Medina.
Navijači Argentine izazvali nerede uoči polufinala SP-a
U jednom od gradskih parkova Atlante međusobno su se fizički obračunali argentinski navijači uoči polufinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Argentine i Engleske. Više pročitajte OVDJE.
Tko sudi?
Glavni sudac je Amerikanac marokanskog podrijetla Ismail Elfath. Zanimljivo, sudio je Messiju nekoliko puta u MLS-u, a u povijesti je tek jedan od dvojice sudaca uz Francuza Wattelliera kod kojih Messi ima stopostotan omjer pobjeda u utakmicama u kojima je sudio pet ili više puta. Englezi se samo nadaju da njegovo ime neće završiti na popisu kontroverznih sudaca iz njihove povijesti s Argentinom.
Povijest rivalstva: "Božja ruka", crveni kartoni i rat
Ovo je šesti međusobni ogled Engleske i Argentine na svjetskim prvenstvima, a povijest pršti od tenzija. Od 1966. kada je Alf Ramsey Argentince nazvao "životinjama", preko Maradonine "Božje ruke" i mitskog solo prodora 1986., pa sve do crvenog kartona Davida Beckhama u Saint-Etienneu 1998. godine. Političke tenzije iz 1982. godine i Falklandski rat i danas se osjete na tribinama kroz navijačke pjesme.
Nijedan engleski strijelac nije iz Premier lige
Vjerovali ili ne, niti jedan od 13 engleskih golova na ovom prvenstvu nisu postigli igrači koji su prošle sezone igrali u Premier ligi! Strijelci su bili Kane (Bayern), Bellingham (Real Madrid) i Rashford (posudba u Barceloni). Osim toga, Kane večeras postaje reprezentativac s najviše nastupa među igračima u polju u povijesti Engleske (121), čime preskače Waynea Rooneyja.
Kako je Argentina stigla do polufinala?
Očekivano, Argentina je do polufinala stigla na krilima Lionela Messija, koji igra turnir života s 8 golova i 2 asistencije. Ipak, aktualni prvaci su se pošteno namučili u nokaut-fazi: Zelenortska Republika ih je odvukla u produžetke, Egipat je imao 2:0 do 10 minuta prije kraja, a Švicarsku su slomili tek u produžecima golom Alvareza.
Kako je Engleska stigla do polufinala?
Engleski stroj pod vodstvom Thomasa Tuchela ide na pogon dva čovjeka – Harry Kane i Jude Bellingham zabili su kombinirano čak 12 od 13 engleskih golova na ovom prvenstvu (svaki po 6). Jedini preostali strijelac bio je Marcus Rashford još u skupini protiv Hrvatske.
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