UŽIVO OD 21:00 / Engleska – Argentina: Stigli su sastavi – Tuchel iznenadio s tri promjene

Engleski izbornik Thomas Tuchel odlučio je ući u ovaj susret maksimalno hrabro i bez kalkulacija. Napravio je čak tri promjene u odnosu na sastav koji je započeo utakmicu protiv Norveške, a najviše je pretumbao bočne pozicije. U početnih jedanaest upadaju oporavljeni Reece James, Djed Spence i Morgan Rogers, dok su na klupu preselili Ezri Konsa, Nico O’Reilly i Noni Madueke.

Kod branitelja naslova Argentine bilježimo samo jednu, ali iznimno važnu promjenu koja je vjerojatno uvjetovana višom silom. Ključni veznjak Rodrigo De Paul ipak je ozlijeđen i susret počinje s klupe, a od prve minute umjesto njega kreće Giuliano Simeone.

ENGLESKA (4-2-3-1): Pickford – James, Stones, Guehi, Spence – Anderson, Rice – Rogers, Bellingham, Gordon – Kane.

Klupa: Trafford, D. Henderson, O’Reilly, Konsa, Saka, Rashford, Chalobah, Burn, Mainoo, Watkins, Madueke, Eze, Toney.

ARGENTINA (4-1-3-2): E. Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – Paredes – Simeone, E. Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez.

Klupa: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Barco, Lo Celso, Palacios, Gonzalez, Almada, De Paul, Paz, Otamendi, Lopez, Lautaro Martinez, Medina.