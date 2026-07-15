Samovojska o Tuchelovim izmjenama: Meni je ovo nevjerojatno, što je to napravio

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AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Nikome nije jasno što je to Nijemac napravio Englezima

U HRT-ovoj emisiji “Americana” nakon utakmice, stručni komentatori Anton Samovojska i Krunoslav Rendulić oštro su kritizirali poteze engleskog izbornika Thomasa Tuchela, smatrajući da se njegova momčad prerano povukla.

“Meni je to nevjerojatno. Jako sam iznenađen načinom na koji je Tuchel vodio ovu utakmicu. Da se toliko rano ideš zatvarati, to se ne radi”, rekao je Samovojska.

S njim se složio i Krunoslav Rendulić, koji je bio još izravniji u svojoj ocjeni. “Da neki trener u SHNL-u to napravi, rekli bismo mu da je neznalica. Što onda reći kada jedan svjetski trener kao što je Tuchel to napravi”, dodao je Rendulić.