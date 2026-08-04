Kaos nakon derbija: Varaždin povukao radikalan potez protiv Torcide

Nakon nedjeljnog susreta SuperSport HNL-a između Varaždina i Hajduka, iz Policijske uprave varaždinske izvijestili su o službenoj prijavi štete na gostujućoj tribini stadiona u Zagrebačkoj ulici.
NK Varaždin službeno je podnio prijavu protiv nepoznatih počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari.
Policijsko priopćenje prenosimo u cijelosti:
“Prema prijavi, u nedjelju, 2. kolovoza, tijekom održavanja sportskog događanja u Zagrebačkoj ulici u Varaždinu, nepoznati je počinitelj ili više njih zapalilo više komada pirotehničkih sredstava, uslijed čega je došlo do zapaljenja imovine u vlasništvu oštećenog društva. Očevidom je utvrđeno da je otvorenim plamenom, korištenjem signalnih brodskih baklji i ručno izrađenih zapaljivih dimnih bombi, zapaljeno ukupno pedesetak plastičnih sjedala, od kojih su neka u potpunosti izgorjela. Također je uporabom tjelesne snage oštećeno još desetak plastičnih sjedala, na kojima su nastala napuknuća.”
Visina materijalne štete bit će utvrđena naknadno, a policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku odgovornih osoba.
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