Kanea pitali tko je bolji on ili Haaland pa Englez poručio: ‘Prava je mašina, zvijer’

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AP Photo/Charlie Riedel via Guliver

Jedan od najiščekivanijih dvoboja četvrtfinala Svjetskog prvenstva bit će okršaj Engleske i Norveške, ali će posebna pozornost biti usmjerena na dvojicu vrhunskih napadača – Harryja Kanea i Erlinga Haalanda.

Uoči večerašnje utakmice kapetan Gordog Albiona dobio je pitanje tko je bolji od njih dvojice, ali nije želio ulaziti u takve usporedbe.

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“Nemoguće mi je odgovoriti na to pitanje. Mislim da smo potpuno različiti igrači. Razumijem zašto nas ljudi uspoređuju jer smo obojica napadači, ali iskreno, igramo na drugačiji način. Volim češće imati loptu u nogama i više sudjelovati u organizaciji igre, iako mogu igrati kao klasična “devetka“. Ne mislim da je dobro da nas uspoređuju,” rekao je Kane.

Kapetan Engleske potom je biranim riječima govorio o golgeteru Manchester Cityja.

“Erling je nevjerojatan. Njegova golgeterska statistika je impresivna. On je fizička mašina, prava zvijer. Njegova završnica je na vrhunskoj razini i broj golova koje postiže govori sam za sebe. Veoma ga poštujem kao igrača i profesionalca.“

Ipak, Kane se nada da će Haaland ovog puta ostati bez učinka.

“Naravno, nadam se da će imati miran dan. Sve što je radio prethodnih godina dovoljno govori o njegovim kvalitetama. Fantastičan je nogometaš.“

Engleska i Norveška sastat će se večeras u 23 sata u Miamiju, a pobjednik će se u polufinalu sastati s boljim iz dvoboja Argentina – Švicarska (nedjelja 3:00, Kansas City).

Haaland je na SP-u postigao sedam golova, jedan manje od Kyliana Mbappea i Lionela Messija, dok Kane ima šest.