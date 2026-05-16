Džeko otkrio koliko je stvarno bio blizu dolaska u Hajduk i poručio: ‘U Hrvatskoj se osjećam kao kod kuće’

U Schalkeu su se odlučili odužiti Džeki sazvavši press konferenciju za brojne zainteresirane medije.

Edin Džeko s BiH je izborio Svjetsko prvenstvo, a sa Schalkeom Bundesligu. Puno je interesa medija bilo za Džekinim intervjuom pa je Schalke odlučio napraviti posebnu press konferenciju s BiH dijamantom.

O ulasku u Bundesligu i kakva je budućnost u Schalkeu:

“Nevjerojatan je osjećaj biti ponovno u Bundesligi, a Schalke tamo uvijek mora biti. To sam rekao i kada sam došao. U siječnju sam htio igrati više, ali i igrati za veliki klub, sa sjajnim navijačima i na velikom stadionu, to su bili glavni razlozi odabira Schalkea. Htio sam pomoći klubu da se vrati gore, gdje i pripada. Znao sam kakva je druga Bundesliga, nije to “normalna” druga liga. Postoji intenzitet, sjajni stadioni, sjajni navijači, tribine su rasprodane… Kada sam dolazio, nisam razmišljao o tome da idem u drugu ligu jer ovo je više od druge lige. U zadnja četiri mjeseca svaka je utakmica bila 50:50, nikada ne možete biti sigurni u pobjedu. O budućnosti razmišljam svakodnevno, ali prvo ću razgovarati sa Schalkeom, da čujem njihove planove i onda ću odlučiti.”

Prisjetio se i SP-a s BiH u Brazilu 2014.

“Da sam bar malo duže uživao u Svjetskom prvenstvu u Brazilu… Za nas je to bilo prvo veliko natjecanje, u zemlji nogometa, bilo je nevjerojatno i još smo prvu utakmicu igrali protiv Argentine na Maracani. To je bilo posebno. Natjecanje je bilo sjajno, nedostajalo je samo da prođemo u drugu rundu, koju nismo uhvatili zbog sudačkih grešaka. Ako se sjećate moga gola protiv Nigerije koji je poništen… Nismo imali sreće, ali bilo je čudesno i sada smo sretni jer se vraćamo. Sada sam najstariji u reprezentaciji, ujedno i kapetan, što je velika odgovornost jer morate pokazati mladima pravi smjer. Sretan sam jer sam to mogao napraviti u zadnje dvije godine. Pogotovo pomoći mladima da idu na Svjetsko prvenstvo, to je sjajno za njih i oni imaju veliku budućnost. Te zadnje dvije utakmice, protiv Walesa i Italije, to će promijeniti njihove živote zasigurno, možda oni to još ne znaju, ali tako će biti. Sretan sam jer sam kapetan ove sjajne generacije.”

Komentirao je Džeko kakvu podršku Zmajevi imaju u Hrvatskoj.

“Bosna i Hercegovina imala je veliki broj navijača iz Hrvatske. Ja se u Hrvatskoj osjećam kao kod kuće već skoro 20 godina. Stalno idem u Dubrovnik i to je moja druga kuća. Znam dosta ljudi koji su navijali svim srcem za nas i čak su me, recimo, poslije utakmice s Italijom zvali Livaković, Perišić, Pongračić, Modrić… Oni su bili u Americi na prijateljskim utakmicama tada, odmah su me zvali poslije i čestitali. To je neki put za našu regiju, u kojoj se trebamo uzajamno podržavati i navijati jedni za druge. To me, prije svega, čini jako sretnim kao čovjeka i ako možemo mi, profesionalni nogometaši, na neki način pomoći na to da utječemo na ljude širom regije, da se konačno krene u pravom smjeru, mi smo tu na pravom putu”, rekao je Džeko, a njegove riječi prenosi SN.

Otkrio je i što je bilo s tom pričom oko Hajduka.

“Bilo je priče u zadnje vrijeme s Hajdukom, ali smatram da to nije bilo toliko realno. Prije par godina, kada je to bilo, imao sam ugovor s Fenerbahçeom, čak sam razgovarao dosta puta s Gattusom i Nikolom Kalinićem. U zadnje vrijeme dosta se čujem s Ivanom Rakitićem, tako da znam što se događa u Hrvatskoj, pogotovo u Hajduku. Sigurno da je to neko Hajdukovo čekanje na titulu već preveliko, nadam se da i oni mogu krenuti pravim putem i vratiti osmijeh na lica navijača”, zaključio je Edin Džeko.