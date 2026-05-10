Hit izjava sportskog direktora Schalkea: ‘Dovest ćemo cijelu reprezentaciju BiH’

Schalke je izborio ulazak u Bundesligu.
Klub iz Gelsenkirchena obilježio je veliki broj ljudi iz Bosne i Hercegovine, tu su kao igrači Edin Džeko i Nikola Katić, dok je trener Miron Muslić.
Sportski direktor Frank Baumann ispričao je anegdotu koja je odmah postala hit među navijačima. Baumann je otkrio da je Muslić jednom u šali rekao kako bi jednog dana volio postati izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine. Odgovor iz Schalkea bio je još bolji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!