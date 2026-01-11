Dovođenje Tabinasa ugrožava mladog Dinamovog beka: Evo što će se dogoditi s njim

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Paul Bismarck Tabinas (23) vrlo bi brzo trebao postati novi igrač zagrebačkog Dinama, doznaje se iz izvora bliskih klubu. Dinamo će njegovom dosadašnjem klubu Vukovaru isplatiti između 70 i 100 tisuća eura kako bi se Filipinac odmah priključio momčadi koju vodi Mario Kovačević.

Prvotni plan Modrih bio je dovesti Tabinasa tek po isteku ugovora, no zbog kadrovskih problema odlučeno je da se transfer realizira odmah. Dinamo već dulje vrijeme ima poteškoća na poziciji desnog beka, posebice nakon teške ozljede Morisa Valinčića, koji ne igra još od početka studenog prošle godine.

Dolazak Tabinasa otvorio je pitanje statusa Noe Mikića. Osamnaestogodišnji desni bek uskočio je u prvu momčad nakon Valinčićeve ozljede, u situaciji kada su Mateo Lisica i Kevin Theophile-Catherine imali problema igrajući na neprirodnim pozicijama. Mikić je priključen iz juniorske momčadi te je prvi put započeo utakmicu u pobjedi 3:1 protiv Varaždina, a u prva tri nastupa odigrao je punih 90 minuta.

U derbiju protiv Hajduka zamijenjen je u 66. minuti nakon jednog duela s Antom Rebićem. Protiv Betisa je izašao na poluvremenu pri rezultatu 3:0 za goste, dok je u sljedećem susretu protiv Slavena zamijenjen već u 25. minuti. U oba slučaja na njegovo mjesto ušao je Niko Galešić.

U medijima su se pojavile informacije da bi se Mikić nakon dolaska Tabinasa mogao vratiti u juniorsku momčad, no to se zasad neće dogoditi. Indexu je potvrđeno da će se Mikić, zajedno s nekoliko drugih mladih igrača, početkom tjedna vratiti u Zagreb, ali razlog nije gubitak statusa u prvoj momčadi, već obveze u međunarodnom juniorskom natjecanju.

Naime, Dinamovi juniori 20. siječnja igraju utakmicu Premier League International Cupa protiv mladih nogometaša Brightona. Riječ je o vrlo uspješnoj sezoni za Dinamovu U-21 momčad, koja je dosad upisala tri pobjede – protiv Nottingham Foresta, Chelseaja i Newcastlea – te s maksimalnih devet bodova drži prvo mjesto u skupini ispred PSG-a.

Premier League International Cup okuplja mlade momčadi do 21 godine, a ove sezone održava se deseti put. U natjecanju sudjeluju 32 kluba, polovica iz Engleske i polovica iz ostatka Europe, raspoređeni u četiri skupine. Dinamo je u skupini C, a na turniru sudjeluje kontinuirano od sezone 2016./17. Najbolji rezultat ostvario je 2019. godine, kada je poražen u finalu od Bayerna rezultatom 2:0.