Dinamo svladao Rapid, borit će se sa Crvenim vragovima za finale!

GNK Dinamo Zagreb

Mladi Dinamovi nogometaši su pod vodstvom Jerka Leke stigli do nove pobjede na ovogodišnjem izdanju međunarodnog juniorskog turnira Mladen Ramljak.

Nakon što su s 1:0 svladali Juventus na otvaranju turnira, ovoga su petka u zanimljivoj i atraktivnoj utakmici nadvisili i bečki Rapid. Plavi su slavili s 3:2, a kako je u drugoj utakmici iste skupine Manchester United pogotkom u završnici dohvatio pobjedu protiv Juventusa, to znači da i Dinamo i Englezi uoči zadnjeg kola imaju jednak broj bodova na vrhu ljestvice. Upravo će se Dinamo i Manchester United u subotu u 17:30 sati boriti za plasman u nedjeljno finale. Plavima će pritom biti dovoljan i remi.

U dvobojima druge skupine stanje je posve neizvjesno: sve četiri momčadi nakon prva dva kola imaju po tri boda, a uslijed gol-razlike na vrhu je Shakhtar, slijede Benfica, Bologna i Paris Saint-Germain.

U dvoboju u petak ipak se prvo zatresla – Dinamova mreža. Edin Jakupi povukao je napad, oštro gađao, vratar Stipe Duvnjak odbio loptu, a na nju natrčao Lukas Posch i poslao u gol. Vodstvo gostiju trajalo je tek desetak minuta. Vuk Vlahović zavrnuo je s desnog krila, a na “drugoj vratnici” kapetan Marko Zebić glavom skrenuo u mrežu.

Pogoci su nastavljeni “u ritmu svakih desetak minuta”: nakon izjednačenja u 24. uslijedio je potpuni rezultatski preokret u 34. minuti. Leonardo Perković u polukontri je s desne strane efektno poslao loptu u for Vlahoviću koji ju je spretno prihvatio i plasirao pored vratara.

Bio je Perković u dobroj prilici i na otvaranu drugog dijela, izbio je sam pred bečkog čuvara mreže koji mu je ipak uspio zaustaviti loptu. Ubrzo je potom na drugoj strani Samet Kurt potegnuo iz poluokreta s 18 metara i uzdrmao – vratnicu.

Rapidleri su ipak pronašli put do mreže u 53. minuti. Elias Kolp je, nakon ubačaja iz kuta, u petercu vješto dočekao loptu i nogom je skrenuo iza gol-crte za novo izjednačenje.

Vlahović je pobjedu plavih “najavio” u 56. minuti, gađao je iz slobodnog udarca iskosa s dvadesetak metara, lopta je letjela preko “živog zida”, ali ju je vratar Philip Hedl iščupao ispod grede.

Zagrepčani su svoje treće, a ovaj put i nedostižno vodstvo, potpisali u 63. minuti. Perković je istrčao kontranapad desnom stranom i silovitim udarcem torpedirao loptu pod samu gredu.