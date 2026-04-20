Dinamo objavio termin posljednjeg ovosezonskog derbija, evo kad Hajduk stiže na Maksimir!

Nogomet 20. tra 202618:12 0 komentara
jp_hajduk-dinamo23-080326 via Guliver Image

Dinamo je na svojim mrežama objavio termine utakmica od 33. do 35. kola SHNL-a, a najvažniji među njima je posljednji ovosezonski derbi s Hajdukom koji se igra u 34. kolu.

Dinamo dočekuje Hajduk u subotu, 9. svibnja od 16 sati.

Plavi će igrat u 33. kolu s Goricom u Velikoj Gorici u subotu, 2, svibnja u 16 sati, dok u predzadnjem kolu 17. svibnja u 16 sati gostuju kod Slaven Belupa u Koprivnici.


