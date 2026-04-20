Dinamo objavio termin posljednjeg ovosezonskog derbija, evo kad Hajduk stiže na Maksimir!

Dinamo je na svojim mrežama objavio termine utakmica od 33. do 35. kola SHNL-a, a najvažniji među njima je posljednji ovosezonski derbi s Hajdukom koji se igra u 34. kolu.
Dinamo dočekuje Hajduk u subotu, 9. svibnja od 16 sati.
Plavi će igrat u 33. kolu s Goricom u Velikoj Gorici u subotu, 2, svibnja u 16 sati, dok u predzadnjem kolu 17. svibnja u 16 sati gostuju kod Slaven Belupa u Koprivnici.
Objavljen je osnovni raspored utakmica u 33., 34. i 35. kolu SuperSport HNL-a:
🔵 33. kolo
🆚 HNK Gorica
📍 Velika Gorica
🗓️ 2. svibnja u 16 sati
🔵 34. kolo
🆚 HNK Hajduk
📍 Maksimir
🗓️ 9. svibnja u 16 sati
🔵 35.… pic.twitter.com/Fw4cQFv4E3
— GNK Dinamo (@gnkdinamo) April 20, 2026
