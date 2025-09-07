Chelsea odbio dvije velike ponude za svog veznjaka na nagovor trenera

Podijeli :

(AP Photo/Frank Franklin II) via Guliver

Londonski Chelsea odbio je dvije unosne ponude za veznjaka Andreya Santosa (21), jer je to tražio trener Enzo Maresca, koji vjeruje u veliki igrački potencijal brazilskog nogometaša, objavili su britanski mediji.

Početkom kolovoza West Ham je ponudio 52 milijuna eura za Santosa, što je Chelsea odbio. Prije par tjedana stigla je još bogatija ponuda, saudijski Al-Qadsiah bio je spreman platiti 70 milijuna eura odštete, ali i ta je ponuda odbijena.

Santos je stigao na Stamford Bridge u siječnju 2023. iz Vasco da Game u transferu vrijednom 12,5 milijuna eura. No, ubrzo je poslan na posudbu u francuskog prvoligaša Strasbourg, za koji je igrao posljednjih godinu i pol dana. U tom razdoblju je upisao 12 golova i pet asistencija. Ovog ljeta se je vratio u Chelsea, a u dosadašnje tri utakmice Premier lige skupio je tek 48 minuta na terenu.

No, trener Enzo Maresca smatra da je pred njim sjajna budućnost, odnosno da ima potencijala za značajni igrački napredak. Ugovor s Chelseajem vrijedi mu do lipnja 2030. godine. U dresu brazilske reprezentacije Santos je dosad skupio tri nastupa.