UŽIVO OD 21:00 / DINAMO – VIKING Stigli su sastavi, evo s kim Kovačević napada Norvežane

Utakmicu Dinama i Vikinga sudit će nizozemski sudac Serdar Gözübüyük. Pomagat će mu sunarodnjaci Patrick Inia i Rogier Honig, dok je za četvrtog suca određen Joey Kooij. Nizozemci će biti i u VAR sobi – Pol van Boekel bit će VAR sudac, a Richard Martens njegov pomoćnik. Cijela sudačka postava tako dolazi iz Nizozemske.