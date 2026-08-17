Rođen u Hrvatskoj, a predvodi Viking protiv Dinama: ‘Nismo navikli na atmosferu koja nas čeka’

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Guliver

Viking uoči dolaska na Maksimir nije skrivao dobro raspoloženje. Norveški klub ima pomalo neobičnu situaciju na klupi jer trenerske ovlasti dijele Morten Jensen i njegov kolega, no pred novinarima je ovog puta bio samo Jensen. Društvo mu je pravio kapetan i glavna zvijezda momčadi Zlatko Tripić, koji je konferenciju začinio s nekoliko duhovitih odgovora.

Tripić je posebno emotivno govorio o povratku u Hrvatsku. Rođen je u Rijeci, obitelj mu je iz Bosne, a odrastao je u Norveškoj.

“Rođen sam u Rijeci, moji roditelji su iz Bosne, a odrastao sam u Norveškoj i tamo sam cijeli život. Rekao sam da mi je cilj odigrati jednu europsku utakmicu na ovim prostorima, a Dinamo je jedan od najboljih ovdje. Ovo je san, prelijepa prilika i drago mi je da sam ponovno u Hrvatskoj. Kada smo došli ovdje, naravno da želimo pobijediti i odigrati dobru utakmicu. Igramo protiv “top” ekipe i probat ćemo sve napraviti da prođemo dalje”, poručio je Tripić.

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Dva trenera funkcioniraju kao bračni par

Jensen je objasnio kako izgleda suradnja dvojice trenera koji zajedno vode Viking:

“Dobro pitanje. Puno ljudi to pita, ali zajedno raspravljamo i nađemo rješenje. Znamo se 15 godina, kao da smo muž i žena i odgajamo djecu, ha, ha. Nazire li se rastava? Ne, još smo vjenčani.”

Norveški trener osvrnuo se i na napredak tamošnjeg nogometa, a kao jedan od uzora izdvojio je Hrvatsku.

“Hrvati također imaju odgovor na to. Mala ste zemlja i napravili ste puno velikih stvari s reprezentacijom i osvajali medalje. U Norveškoj smo se ugledali i na Hrvatsku, vidjeli smo da je to moguće. Norveška je dobra jer se puno fokusa stavlja na akademije, skromni smo i marljivi, pokazujemo da možemo stvoriti velike igrače poput Haalanda i Ødegaarda”, dodao je Vikingov trener.

Tripić posebno nahvalio Bad Blue Boyse

Kapetan Vikinga zna što njegovu momčad čeka na Maksimiru. Atmosferu koju pripremaju domaći navijači vidi kao jedan od posebnih dijelova ovog dvoboja:

“Morate probuditi mentalitet s ovih prostora za ovakve utakmice. Navijači će biti sjajni, napravit će nevjerojatnu atmosferu, na kakvu nismo navikli u Norveškoj, ali moramo uživati u tome. U dobroj smo prilici, ovo je ponosan trenutak za sve koji vole Viking. Ovo su dvije momčadi koje zaslužuju biti ovdje. Vidio sam Dinamove utakmice prije u Europi, navijači su im sjajni, jako važni, a već smo igrali na velikim stadionima i u dobrim atmosferama. Bad Blue Boysi su jedinstveni i želimo igrati u ovakvoj atmosferi. Brann i Rosenborg imaju dobru atmosferu u Norveškoj, ali to neće biti blizu onoga što nas čeka u Zagrebu.”

Tripić je zatim nasmijao prisutne kada je govorio o radu s dvojicom trenera:

“Uh, zajebano! Ne, šalim se, “top” je. Veliki su prijatelji, imaju veliko poštovanje i navikli smo na to. Osvojili smo s njima titulu, meni je drago vidjeti kako su skupa sve radili i osvojili naslov. Velika su inspiracija, nogomet se može gledati drugačije i ne mora biti isto.”

A kada je dobio pitanje koji mu je trener draži, uslijedio je još bolji odgovor:

“Onaj drugi”, rekao je Tripić na hrvatskom, uz bosanski štih, i namignuo prema treneru koji je sjedio pokraj njega.

Sve to dogodilo se uoči velikog europskog dvoboja. Dinamo i Viking u utorak od 21 sat na Maksimiru igraju prvu utakmicu play-offa Lige prvaka, a Norvežani u Zagreb stižu s velikim respektom prema Modrima, ali i jasnom željom da naprave korak prema plasmanu u elitno europsko natjecanje.