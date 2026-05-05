UŽIVO / ARSENAL – ATLETICO 0:0 Topnici zasad bolji, ali bez pravih prilika

U drugom polufinalu Lige prvaka Paris Saint-Germain je u prvoj utakmici svladao Bayern München rezultatom 5:4, pa s minimalnom prednošću ide na uzvrat koji se igra sutra u Münchenu. Time su oba polufinala i dalje potpuno otvorena, a odluka o finalistima past će u uzvratnim susretima. Podsjetimo, finale Lige prvaka zakazano je za 30. svibnja u Budimpešti, s početkom u 18 sati.