UŽIVO / ARSENAL – ATLETICO 0:0 Topnici zasad bolji, ali bez pravih prilika

Od 21 sat na Emiratesu se igra uzvratni susret polufinala Lige prvaka, u kojem Arsenal dočekuje Atlético Madrid. Nakon remija 1:1 u prvoj utakmici, pitanje finalista i dalje je potpuno otvoreno. Engleska momčad ima prednost domaćeg terena i pokušat će to iskoristiti za plasman u finale, dok madridski klub u ulozi "underdoga" traži plasman u novo finale pod vodstvom Diega Simeonea.
20'
Sada je i Gabriel zapucao iz daljine. Iako je to bio dosta bolji pokušaj od Calafiorijevog, Oblak nije morao intervenirati.
9'
Calafiori se odlučio za udarac iz velike udaljenosti, ali otišlo je to preko vrata.
6'
Miran početak utakmice. Arsenal dominira posjedom, dok Atletico čeka u bloku.
1'
Počela je utakmica na Emiratesu.
Stigli su sastavi
ARSENAL: Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Eze, Lewis-Skelly, Rice - Saka, Gyokeres, Trossard
ATLETICO: Oblak - Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, Pubill, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez
Pobjednik ide u Budimpeštu
U drugom polufinalu Lige prvaka Paris Saint-Germain je u prvoj utakmici svladao Bayern München rezultatom 5:4, pa s minimalnom prednošću ide na uzvrat koji se igra sutra u Münchenu. Time su oba polufinala i dalje potpuno otvorena, a odluka o finalistima past će u uzvratnim susretima. Podsjetimo, finale Lige prvaka zakazano je za 30. svibnja u Budimpešti, s početkom u 18 sati.
Arsenal traži svoje drugo finale, Atletico četvrto
Arsenal je u svojoj povijesti jednom stigao do finala najelitnijeg europskog natjecanja – 2006. godine, kada je poražen od Barcelone. Atlético Madrid, pak, je tri puta igrao finale Lige prvaka (1974., 2014. i 2016.), ali je u svakom navratu ostao bez trofeja.
Na koga ne mogu računati Arteta i Simeone?
Arsenal u uzvrat polufinala Lige prvaka ulazi oslabljen, bez nekoliko važnih igrača zbog ozljeda. Izvan kadra su Jurriën Timber, Mikel Merino, Kai Havertz i Martin Ødegaard. S druge strane, Atlético Madrid također ima kadrovskih problema. Simeone neće moći računati na Nicolása Gonzáleza i Pabla Barriosa, dok su Alexander Sørloth, Giuliano Simeone i Julián Álvarez pod upitnikom za večerašnji susret.
