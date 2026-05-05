Kompany oduševio komentarom o Stanišiću uoči uzvrata s PSG-om

Belgijski stručnjak istaknuo je da uvijek postoje sitne prilagodbe, ali je stao u obranu svog bivšeg trenera Pepa Guardiole, koji je često meta kritika zbog taktičkih odluka u velikim susretima.

“Igrao sam pod Pepom. Nije istina da on sve mijenja u velikim utakmicama, to su medijske besmislice. Kad izgubiš, moraš se opravdavati. Kad pobijediš, onda si u pravu”, rekao je Kompany.

Uoči uzvrata naglasio je da će se oslanjati na agresivan presing i napadački pristup svoje momčadi, uz poruku da je važno zadržati dosljednost.

“Zamislite da na ovo pitanje odgovorim kako želim napraviti nešto potpuno drugačije, bio bi to vrlo glup odgovor. Riječ je o tome da dečkima stalno nudimo sitne detalje kao rješenja. Pogledao sam vjerojatno 35 utakmica PSG-a. Igračima treba ohrabrenje da se drže onoga što su radili cijelo vrijeme”, pojasnio je.

U prvoj utakmici Kompany je iznenadio izborom u obrani, ostavivši standardnog veznjaka Konrada Laimera na klupi, dok je priliku dobio igrač koji se nedavno vratio nakon ozljede, Alphonso Davies. Taj potez se djelomično isplatio, iako je upravo on skrivio kazneni udarac za pogodak Parižana.

Za uzvrat ostaje otvoreno pitanje bokova u obrani, gdje konkuriraju nekoliko igrača različitih profila – od radilice i taktički discipliniranog braniča do brzog i ofenzivnog rješenja s lijeve strane.

“Vrlo sam sretan što imam ove dečke”, rekao je Kompany pa dodao: “Svi znaju Konrada po njegovu neumornom trčanju. Stani je siguran s loptom i nevjerojatno brz, to se ne vidi uvijek, ali posjeduje golemu brzinu i s loptom uvijek donosi ispravne odluke. Phonzie, naravno, ima brzinu i igru jedan na jedan, a da ne spominjem njegovu ljevicu, kao što smo vidjeli kod asistencije protiv Freiburga, koja nam redovito donosi rezultat”, opisao je svoje opcije.

Ipak, moguće su i promjene u početnoj postavi, pa se razmatra raspored koji bi bolje odgovarao brzini i stilu igre PSG-ovih krilnih napadača u odlučujućem dvoboju za finale.