Benfica ponovno želi Šutala? Portugalci tvrde da je hrvatski stoper među glavnim željama

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Josip Šutalo mogao bi ovog ljeta napraviti novi veliki transfer. Hrvatski reprezentativac ponovno se našao na radaru Benfice, koja nakon odlaska Antonija Silve intenzivno traži novog stopera.

Portugalski reprezentativac napustio je lisabonski klub i potpisao za Bournemouth, što su službeno potvrdili oba kluba. Njegovim odlaskom Benfica je ostala bez važnog igrača u posljednjoj liniji, pa je dovođenje kvalitetnog središnjeg braniča postalo jedan od prioriteta u završnici prijelaznog roka.

Prema pisanju portugalskog Recorda, Šutalo je ponovno među glavnim kandidatima za dolazak na Estádio da Luz. Pozivajući se na informacije iz Nizozemske, list navodi kako Benfica dio novca zarađenog od prodaje Silve planira uložiti upravo u dovođenje hrvatskog reprezentativca.

Slične informacije donosi i Sport TV Portugal, koji tvrdi da je Šutalo među najozbiljnijim opcijama za popunjavanje upražnjenog mjesta u obrani. Benfica je, prema portugalskim izvorima, prodajom Silve zaradila 25 milijuna eura uz mogućih dodatnih pet milijuna kroz bonuse, čime je osigurala sredstva za novo veliko pojačanje.

Šutalo je u Ajax stigao u ljeto 2023. godine iz Dinama, u transferu vrijednom 20,5 milijuna eura, te s nizozemskim velikanom ima ugovor do ljeta 2028. godine.

Prošle sezone upisao je 31 nastup u dresu Ajaxa, a njegovo se ime već nekoliko puta povezivalo s odlaskom iz Amsterdama. Ipak, interes Benfice sada dobiva dodatnu težinu jer portugalski klub hitno traži stopera koji bi odmah mogao preuzeti važnu ulogu u momčadi.

Hoće li do transfera doista doći, ostaje za vidjeti, no jasno je da bi eventualni prelazak u Benficu predstavljao još jedan značajan iskorak u karijeri hrvatskog reprezentativca.