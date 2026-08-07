Bivši nogometni sudac Tihomir Pejin pretučen u Osijeku, policija istražuje brutalni napad

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Muškarac koji je u petak ujutro pronađen pretučen na kolniku Wilsonove ulice u Osijeku je 43-godišnji Tihomir Pejin, bivši nogometni sudac i aktualni VAR sudac, neslužbeno doznaju 24sata, a prenosi Jutarnji list.

Policijska uprava osječko-baranjska ranije je izvijestila kako je Operativno-komunikacijski centar u 7.01 sati zaprimio dojavu o ozlijeđenoj osobi koja leži na cesti. Dolaskom na mjesto događaja policajci su utvrdili da je riječ o 43-godišnjem Osječaninu, koji je prevezen na liječenje u Klinički bolnički centar Osijek.

Policija zasad nije objavila identitet napadnutog muškarca ni okolnosti napada, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Prema neslužbenim informacijama koje donose 24sata, Pejin je napadnut tijekom svoje uobičajene jutarnje rekreativne trke. Navodno su ga presrela dvojica maskiranih muškaraca, od kojih mu je jedan prišao na romobilu, dok je drugi trčao za njim. Nakon što su ga sustigli, napali su ga teleskopskim palicama.

Napad su, kako se navodi, primijetili stanari okolnih kuća, a jedan vozač zatrubio je automobilom, što je uznemirilo napadače i natjeralo ih u bijeg. Građani su potom priskočili u pomoć ozlijeđenom muškarcu do dolaska hitnih službi.

Tihomir Pejin godinama je bio jedan od poznatijih hrvatskih nogometnih sudaca, s iskustvom suđenja utakmica najvišeg ranga hrvatskog nogometa. Nakon završetka sudačke karijere ostao je aktivan u nogometu kao VAR sudac, a prošle godine imenovan je direktorom Zračne luke Osijek.

Motiv napada za sada nije poznat. Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala počinitelje.