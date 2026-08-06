Garcia odabrao početnih 11 za Litvu? Livaja se čini se vraća na klupu

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Hajduk večeras od 19 sati gostovanjem kod litavskog Žalgirisa otvara dvoboj 3. pretkola Konferencijske lige. Splićani u europski ogled ulaze nakon dva uzastopna poraza te će pokušati prekinuti negativan niz i vratiti samopouzdanje.

Momčad Gonzala Garcije prvo je teško stradala od Pafosa, koji je na Cipru slavio 4:0 i izbacio Hajduk iz kvalifikacija za Europsku ligu, a potom je u prvenstvu poražena i od Varaždina rezultatom 2:1. Susret u Litvi prilika je za reakciju i povratak na pobjedničke staze.

Prema pisanju Germanijaka, Garcia priprema nekoliko promjena u početnoj postavi. Dario Melnjak trebao bi se vratiti u posljednju liniju, dok bi novo pojačanje Marin Šotiček prvi put trebalo krenuti od prve minute na krilnoj poziciji. U veznom redu očekuju se Niko Sigur i Adrion Pajaziti, dok bi u vrhu napada priliku od prve minute mogao dobiti Michele Šego umjesto Marka Livaje.

Očekivani sastav Hajduka:

Silić – Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeck, Melnjak – Sigur, Pajaziti – Bamba, Pukštas, Šotiček – Šego.

Hajduk će pritom pokušati prekinuti i dugogodišnji europski post u gostima. Splitski klub već 11 uzastopnih europskih gostovanja nije upisao pobjedu, a posljednji je put slavio u rujnu 2020. godine, kada je u drugom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu s minimalnih 1:0 pobijedio makedonsku Renovu.