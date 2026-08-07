Hajduk brine zbog ozljede stopera nakon velike pobjede u Europi, slijede pregledi

Hajduk je na impresivan način otvorio treće pretkolo Konferencijske lige, svladavši Žalgiris u Vilniusu s uvjerljivih 5:2 i napravivši velik korak prema plasmanu u play-off. Osim što su stekli lijepu zalihu prije uzvrata na Poljudu, Bijeli su prekinuli i dug europski post izvan Hrvatske.
Naime, Splićani su upisali prvu gostujuću pobjedu u europskim natjecanjima nakon gotovo šest godina. Posljednji put slavili su u kolovozu 2019., kada su u drugom pretkolu Europske lige minimalno pobijedili makedonsku Renovu rezultatom 1:0.
Ipak, slavlje je zasjenila ozljeda Aleca Van Hoorenbeecka. Belgijski stoper morao je napustiti teren već na početku drugog poluvremena, u 49. minuti, a zamijenio ga je Ron Raci.
Prema prvim informacijama, Van Hoorenbeeck je tijekom susreta osjetio bol u stražnjoj loži. Iako prve procjene ulijevaju optimizam i sam igrač vjeruje da nije riječ o puknuću mišića, konačna dijagnoza bit će poznata nakon liječničkih pregleda koji su zakazani za danas (petak).
Tek nakon njih bit će jasno kolika je težina ozljede i hoće li belgijski branič biti spreman za nadolazeće izazove, uključujući uzvrat protiv Žalgirisa na Poljudu.
Van Hoorenbeeck je ovog ljeta stigao u Hajduk kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s nizozemskim Twenteom. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u Heraclesu, a dolaskom na Poljud trebao bi biti jedno od važnijih obrambenih rješenja u momčadi Gonzala Garcije.
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