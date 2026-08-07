Nastavljaju se korjenite promjene u HOO-u, Siniša Krajač više nije glavni tajnik

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HOO

Novo vodstvo Hrvatskog olimpijskog odbora povuklo je prve kadrovske poteze. Na prvoj sjednici novoizabranog Vijeća HOO-a, kojim predsjedava Josip Varvodić, odlučeno je da Siniša Krajač više neće obnašati dužnost glavnog tajnika.

Njegovu će funkciju privremeno preuzeti Mihael Trkulja, koji je imenovan vršiteljem dužnosti glavnog tajnika do provedbe javnog natječaja.

Predsjednik HOO-a Josip Varvodić istaknuo je kako je s Krajačem sporazumno raskinut ugovor o radu te da su razriješeni i pojedini direktori.

“S gospodinom Krajačem sporazumno je raskinut ugovor o radu, a razriješeni su dužnosti i neki direktori. To su prvi koraci u provedbi programa koji smo predstavili prije izbora za vodstvo HOO-a. Zahvaljujem gospodinu Krajaču i direktorima na svemu što su učinili za hrvatski sport. Neki direktori napuštaju HOO, dok će dio njih ostati. U međuvremenu ćemo imenovati vršitelje dužnosti, a uskoro raspisati javne natječaje za glavnog tajnika i direktore”, rekao je Varvodić nakon sjednice.

Dodao je kako su sve odluke donesene jednoglasno i u konstruktivnom ozračju.

“Sve odluke donesene su konsenzusom i u najboljem mogućem ozračju. Gospodin Krajač zahvalio je Vijeću HOO-a”, zaključio je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.

Ovim odlukama započelo je novo razdoblje u radu HOO-a, a u narednim tjednima očekuje se raspisivanje natječaja za ključne izvršne funkcije u hrvatskoj krovnoj sportskoj organizaciji.

Članovi vijeća su razriješili dužnosti svih osam dosadašnjih vršitelja dužnosti direktora ureda HOO-a za pojedina područja. Razriješeni su: Damir Šegota, koji je podnio ostavku kao v. d. direktora Ureda za olimpijski program, v. d. direktora Ureda za nacionalne sportske programe i razvojne programe Neven Šavora, v. d. direktora Ureda za programe sporta na lokalnoj razini Hrvoje Balen, v. d. direktora Ureda za informatiku Damir Dragičević, v. d. direktorice Ureda za odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Mia Baćić te v. d. direktora Ureda za financije, računovodstvo i nabavu Zlatko Mežnarić.

Razriješeni su i v. d. direktora Ureda za marketing Ranko Ćetković te v. d. direktorice Ureda za pravne i statusne poslove Biserka Vrbek, koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu.

Predsjednik HOO-a Josip Varvodić zahvalio je dosadašnjem glavnom tajniku, direktorima ureda i svim zaposlenicima na njihovu doprinosu radu HOO-a i razvoju hrvatskog sporta.

Oglasio se i Krajač:

“Iz ove dužnosti odlazim ispunjen ponosom i zahvalnošću. Vjerujem u ljude koji nastavljaju voditi Hrvatski olimpijski odbor i uvjeren sam da će hrvatski sport nastaviti ostvarivati rezultate koji će nas sve činiti ponosnima. Hvala svima koji su mi tijekom svih ovih godina ukazali povjerenje, pružili podršku ili bili konstruktivni sugovornici. Bila mi je čast služiti hrvatskom sportu.”