Tinejdžer iz Zimbabvea srušio bivšeg trenera Hajduka, utakmica kasnila zbog prometnog kaosa

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Mikolaj Barbanell via Guliver Images

U dvoboju danskog i azerbajdžanskog prvaka u trećem pretkolu Lige prvaka Aarhus je pobijedio Sabah 2:1.

S obzirom na to da više nema pravila gola u gostima, ovih 2:1 za Aarhus jamči posve otvoren revanš u Azerbajdžanu. Danci imaju tu minimalnu prednost, no vrlo lako su mogli ostati bez nje da gostima nije poništen pogodak u 90. minuti za izjednačenje. U pitanju je bilo zaleđe Solveta.

Prethodno je James Bogere, tek osamnaestogodišnji napadač iz Zimbabvea zabio dva gola (31., 63.) za Aarhus, da bi Veljko Simić iz Srbije smanjio na 2:1. u 66. Momčad koju s klupe vodi bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas mogla je u završnici i do remija, ali ostalo je 2:1 za Aarhus.

Inače, početak utakmice kasnio je 40 minuta zbog prometne nesreće u Randersu, zbog čega je došlo do prometnog kaosa na prometnicama u blizini stadiona Cepheus Park. U dolasku su kasnila oba sastava.

Poznato je kako Aarhusov stadion ne zadovoljava uvjete Uefe za ovu razinu natjecanja pa su domaćini u Randersu.