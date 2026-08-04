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UŽIVO / DINAMO – KAUNO ŽALGIRIS 3:0 Projektil Lisice, Dinamo juri prema doigravanju za Ligu prvaka

Champions League 4. kol 202617:00 > 21:13 0 komentara
Goran Mehkek CROPIX

Dinamo i Kauno Žalgiris večeras u 20 sati na Maksimiru igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. Uzvrat je tjedan dana kasnije u 19 sati u Litvi. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.

21:08

46' Počelo drugo poluvrijeme

 

Edokpolor i Karashima ulaze umjesto Krekovića i Konatara.

20:46

40+3 Igrat će se tri minute nadoknade

40+3 Igrat će se tri minute nadoknade

20:45

Dinamo na odmor s mirnih 2:0

Rapoloženi Miha Zajc vodio je Dinamo do 2:0 prednosti nakon prvog poluvremena.

20:37

33' GOL! McKenna za 2:0

31' GOL! McKenna za 2:0

Dinamo je ekspresno povećao prednost. Perez Vinlof je ubacio nakon kombinacije iz kornera, a nakon odbijanca lopta je došla do McKenne koji iz gužve pogađa za 2:0

20:37

Dinamo vodi 1:0, strijelac je Zajc

34' Modri su napokon slomili otpor Kauno Žalgirisa. Lisica je proigrao Stojkovića na desnoj strani, a on je povratnom loptom pronašao Zajca. Slovenac je pucao s oko 18 metara, Švedkauskas je dirao loptu, ali ona se od vratnice odbila u mrežu.

20:28

27'

Dvoboj je nastavljen.

20:28

26'

26'

Pauza za osvježenje.

20:22

21' Budan Švedkauskas

Dinamo je ponovno dugo kombinirao oko kaznenog prostora gostiju. Akciju je zaključio Stojković, no njegov je udarac blokiran, a lopta je potom završila u rukama Švedkauskasa.

20:18

Totalna dominacija Dinama

17'

Posjed lopte: Dinamo - Kauno 82:18

20:14

13' Opasan Stojković

13'

Lisica sjajno podvalio, Stojković opasno pucao, izvrsno brani golman Kaune

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