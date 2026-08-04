UŽIVO / DINAMO – KAUNO ŽALGIRIS 3:0 Projektil Lisice, Dinamo juri prema doigravanju za Ligu prvaka

Dinamo i Kauno Žalgiris večeras u 20 sati na Maksimiru igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. Uzvrat je tjedan dana kasnije u 19 sati u Litvi. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
46' Počelo drugo poluvrijeme
Edokpolor i Karashima ulaze umjesto Krekovića i Konatara.
40+3 Igrat će se tri minute nadoknade
40+3 Igrat će se tri minute nadoknade
Dinamo na odmor s mirnih 2:0
Rapoloženi Miha Zajc vodio je Dinamo do 2:0 prednosti nakon prvog poluvremena.
33' GOL! McKenna za 2:0
Dinamo je ekspresno povećao prednost. Perez Vinlof je ubacio nakon kombinacije iz kornera, a nakon odbijanca lopta je došla do McKenne koji iz gužve pogađa za 2:0
Dinamo vodi 1:0, strijelac je Zajc
34' Modri su napokon slomili otpor Kauno Žalgirisa. Lisica je proigrao Stojkovića na desnoj strani, a on je povratnom loptom pronašao Zajca. Slovenac je pucao s oko 18 metara, Švedkauskas je dirao loptu, ali ona se od vratnice odbila u mrežu.
27'
Dvoboj je nastavljen.
26'
Pauza za osvježenje.
21' Budan Švedkauskas
Dinamo je ponovno dugo kombinirao oko kaznenog prostora gostiju. Akciju je zaključio Stojković, no njegov je udarac blokiran, a lopta je potom završila u rukama Švedkauskasa.
Totalna dominacija Dinama
17'
Posjed lopte: Dinamo - Kauno 82:18
13' Opasan Stojković
13'
Lisica sjajno podvalio, Stojković opasno pucao, izvrsno brani golman Kaune
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