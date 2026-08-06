Zlatko Dalić ima novi posao! Postaje treći Hrvat na kormilu te reprezentacije

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Zlatko Dalić donio je odluku o nastavku trenerske karijere te će nakon devet godina provedenih na klupi hrvatske reprezentacije preuzeti Ujedinjene Arapske Emirate.

Bivši izbornik “Vatrenih” uskoro bi trebao otputovati u Dubai, gdje će potpisati višegodišnji ugovor s tamošnjim nogometnim savezom, doznaju 24sata.

Dalić je nakon Svjetskog prvenstva u SAD-u uzeo vrijeme za odmor i razgovore s obitelji, a zatim odlučio prihvatiti novi izazov. Već je ranije isticao kako ga u ovoj fazi karijere više privlači izbornički posao nego svakodnevni klupski rad, a nakon uspješnog razdoblja s Hrvatskom odlučio je krenuti novim putem.

Prema dostupnim informacijama, hrvatski stručnjak već je usmeno dogovorio suradnju s predsjednikom Nogometnog saveza UAE-a šeikom Hamdanom bin Mubarakom Al Nahyanom, koji je impresioniran njegovim rezultatima s Hrvatskom. Dalić je navodno bio prvi izbor čelnika saveza i nije imao ozbiljnu konkurenciju za tu poziciju.

Svoj debi na klupi Emirata trebao bi imati 24. rujna protiv Jemena u Džedi, na Kupu Perzijskog zaljeva koji se održava u Saudijskoj Arabiji. U skupini ga očekuju i dvoboji protiv Bahreina, koji vodi hrvatski trener Dragan Talajić, te Katara.

Ujedinjeni Arapski Emirati na ovom su natjecanju dosad nastupili 26 puta, a naslov su osvajali samo dvaput – 2007. i 2013. godine. U tamošnjem savezu vjeruju da bi upravo Dalić mogao donijeti novi iskorak reprezentaciji.

Očekuje se kako će Dalić u novi stožer povesti brojne suradnike s kojima je stvarao najveće uspjehe hrvatske reprezentacije. Među njima bi trebali biti Vedran Ćorluka i Dražen Ladić kao pomoćnici, Marjan Mrmić kao trener vratara, Luka Milanović kao kondicijski trener te analitičar Marco Rochon. Još nije poznato hoće li im se priključiti i Danijel Subašić.

Uz njih, važnu ulogu u projektu mogao bi imati Branko Ivanković, koji bi trebao postati tehnički direktor reprezentacije, dok se Igor Bišćan spominje kao kandidat za vođenje olimpijske reprezentacije UAE-a do 23 godine.

Financijski uvjeti također su jedan od razloga odlaska u Emirate. Prema informacijama iz medija, Dalićeva godišnja plaća u Dubaiju mogla bi iznositi oko pet milijuna eura.

Daliću će u novoj sredini pomoći i činjenica da već ima iskustvo rada u Emiratima. Od 2014. do 2017. vodio je Al Ain, s kojim je osvojio prvenstvo, President Cup i Superkup, a stigao je i do finala azijske Lige prvaka.

Time će postati tek treći hrvatski trener na klupi reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prije njega tu su funkciju obnašali Tomislav Ivić (1995.–1996.) i Srećko Jurčić (1999.).