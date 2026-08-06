Rijeka u Finsku nosi minimalnu prednost, bivši vratar Dinama spriječio veću razliku

Conference League 6. kol 202622:41 > 22:44 0 komentara
Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver Images

Nogometaši Rijeke u prvoj su utakmici 3. pretkola Konferencijske lige na Rujevici svladali finski Ilves iz Tamperea 1-0 (1-0).

Rijeka je do prednosti pred uzvrat stigla sjajnim pogotkom Nike Jankovića iz 16. minute.

Hrvatski je predstavnik od samog početka dao do znanja kako je kvalitetnija momčad od finskog sastava te je dominirao utakmicom. Ipak, prvu opasniju priliku imali su gosti, u desetoj minuti su izborili slobodni udarac iz povoljne pozicije, s 18 metara je pucao Wallius, ali Todorović je uspio blokirati taj šut.

To upozorenje Riječani su shvatili ozbiljno te zaredali sa svojim šansama.

S druge strane, prvu opasnu akciju Rijeka je okrunila golom. Fruk i Dantas su kombinirali na lijevoj strani, lopta je došla do Jankovića koji se odlučio na udarac sa 18 metara koji je odsjeo u samom gornjem lijevom kutu nemoćnog Krkalića.

Mogla je Rijeka do odlaska na odmor i povećati prednost, ali Pavić je u 26. minuti pogodio vratnicu, dok su u 35. minuti u istoj akciji pokušavali Janković, Fruk i Gojak, ali prvo je Krkalić obranio, potom je na mjestu bio i finski blok. Zaprijetio je u 37. minuti i Dantas, ali je s 12 metara prebacio vrata.

U zadnjoj minuti nadoknade prvog poluvremena opet je Ilves prijetio nakon prekida, ali je pokušaj glavom Vaisanena nakon kornera prošao pored gola.

Drugo je poluvrijeme proteklo u mnogo slabijoj predstavi domaćih koji su prijetili samo s distance. Prvi je u nastavku zaprijetio Gojak, ali njegov udarac sa 20-ak metara obranio je Krkalić. Potom se čekalo sve do 80. minute kada je Krkalić zaustavio i udarac Oreča, a dvije minute kasnije vratar iz Sarajeva je obranio i pokušaj Jankovića.

Najbolju šansu za 2-0 Rijeka je imala u sudačkoj nadoknadi kada je Rukavina probio desni bok i ubacio u sredinu kaznenog prostora gdje je loptu zahvatio Majstorović, no Krkalić je opet bio na mjestu.

Upravo je Krkalić (24) bio i igrač utakmice što se Ilvesa tiče. Riječ je o bivšem vrataru Dinama, Kustošije i Sesveta, rođenom u Sarajevu.

Uzvrat je za tjedan dana u Finskoj.

Ukupni pobjednik dvoboja Rijeka – Ilves u zadnjem, 4. pretkolu igrat će protiv pobjednika susreta Bohemians – Midtjylland. U prvoj utakmici Danci su slavili u gostima 2:0.

22:41

90'+5

Kraj utakmice, Rijeka je zasluženo pobijedila Ilves, ali samo s 1:0 tako da se još ne smiju ni izbliza opustiti uoči revanša u Finskoj.

22:38

90'+3

Nova šansa Rijeke i nova obrana Krkalića. Rukavina je probio bok i ubacio u srce kaznenog prostora na Majstorovića, no kapetan Rijeke pucao je mlako, ravno u vratara Ilvesa. Da je tu bio Fruk ili Janković, vjerojatno bi bio gol, šteta.

22:36

90'

Igrat će se najmanje pet minuta sudačke nadoknade.

Izašao je Gojak, u igri je Ćubelić.

22:29

83'

Za Devetka je utakmica završena, ulazi Rukavina.

I završna zamjena Ilvesa - Tamminen umjesto Kange.

22:27

82'

Ponovno brani Krkalić, ovaj put na udarac Jankovića. Jako dobro izdanje bivšeg vratara Dinama.

22:25

80'

Uspavanku u drugom dijelu sada je razdrmao Oreč silovitim udarcem iz daljine, no ponovno je Krkalić pokazao kvalitetu i obranio mu pokušaj!

22:25

79'

Ulazimo polako u zadnjih desetak minuta. Omjer u udarcima u okvir je 7-1 za Rijeku, ali samo 1:0 je u golovima.

22:18

72'

Još dvije zamjene i kod Ilvesa. Miettunen i Sacko u igri su umjesto Popovitcha i Väisänena.

22:17

72'

Dvostruka promjena kod Rijeke. Puljić i Lasickas mijenjaju Adu-Adjeija i Dantasa.

22:13

67'

Trudi se Rijeka doći do novog pogotka, ali ne ide. Finci su žilavi, Riječanima nedostaje konkretnosti u završnici.

22:05

59'

Mijenja trener Ilvesa. Izašli su Myllymäki i Hytönen, a ušli Multala i Riski.

22:03

58'

Sjajan udarac Gojaka iz daljine, Krkalić odbija u korner!

21:58

53'

U playoffu Konferencijske lige pobjednika ovog dvomeča čeka irski Bohemians ili danski Midtjylland. U tom dvoboju, koji je započeo u isto vrijeme kao ovaj u Rijeci, Danci trenutno vode 1:0.

21:55

50'

Drugi žuti karton Riječana, dobio ga je Barco.

21:50

46'

Počelo je drugo poluvrijeme. Kod Rijeke imamo prvu promjenu, izašao je Fruk, a zamijenio ga je Vignato.

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