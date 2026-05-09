Kroos: Enrique izvadi najboljeg igrača u 65. minuti protiv Bayerna i on se ne žali, a neke zvijezde…

Bivši igrač Reala istaknuo je kako ne treba ići daleko u prošlost da bi se pronašao primjer ispravnog ponašanja.

Arbeloa razočaran: ‘Imao sam suigrača koji je drugog udario golf palicom, ali sve treba ostati u svlačionici!

“Luis Enrique je izveo Ousmanea Dembéléa, svog najboljeg igrača, u 65. minuti polufinala Lige prvaka i nitko se nije žalio. On izlazi s terena, rukuje se s trenerom i sjeda na klupu kako bi odatle bodrio suigrače. A imamo brojne suprotne primjere ovome“, rekao je Kroos.

“Pogledate Dembéléa, dovikuje suigračima da nastave borbu, navija s klupe – 90 posto igrača koji misle da su zvijezde ne bi se tako ponašalo. Na terenu već počnu nezadovoljno gestikulirati, a zatim se na klupi duriti“, dodao je.

Kroos je pohvalio i odluku Luisa Enriquea:

“Zašto ga je izveo? Vidio je da je potpuno iscrpljen, vidio je da Désiré Doué i Khvicha Kvaratskhelia igraju bolje od njega tog dana i jednostavno ga je izveo. To je to.“

Na kraju je još jednom naglasio:

“I nitko se ne žali. To puno govori o poštovanju prema treneru. I vidite kako takav trener postiže uspjehe i kako nitko ne sumnja da donosi ispravne odluke.“