Čabraja: Na kraju utakmice smo bili za nijansu bolji, ali je neriješeno najpravedniji rezultat

Vukovar i Osijek otvorili su 15. kolo SuperSport HNL-a remijem 2:2 u Vinkovcima.
“Možemo biti zadovoljni s bodom, nismo izgubili, ali naravno da smo htjeli pobjedu. Znali smo da ćemo imati problema s prekidima, viša su momčad od nas, imaju dugačak aut. Predviđali smo to i probali smo to spriječiti kroz treninge, ali nismo dobro reagirali kod prvog gola.
Vratili smo se, a onda smo izdržali tri minute. Opet smo se vratili, čak smo zadnjih 15-ak minuta imali inicijativu, bili smo za nijansu bolji, ali je na kraju neriješeno najpravedniji rezultat.”
