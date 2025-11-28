Čabraja: Na kraju utakmice smo bili za nijansu bolji, ali je neriješeno najpravedniji rezultat

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

Vukovar i Osijek otvorili su 15. kolo SuperSport HNL-a remijem 2:2 u Vinkovcima.

U vrlo živom susretu domaći su se dvaput vraćali iz minusa. Za Osijek su pogađali Arnel Jakupović i Nail Omerović, dok je oba gola za Vukovar zabio Alen Jurilj. Sopić nakon remija protiv Vukovara: ‘Ljudi, hladna voda, umivanje i pogledajte gdje smo’ Nakon utakmice dojam je iznio trener Vukovara, Silvijo Čabraja:

“Možemo biti zadovoljni s bodom, nismo izgubili, ali naravno da smo htjeli pobjedu. Znali smo da ćemo imati problema s prekidima, viša su momčad od nas, imaju dugačak aut. Predviđali smo to i probali smo to spriječiti kroz treninge, ali nismo dobro reagirali kod prvog gola.

Vratili smo se, a onda smo izdržali tri minute. Opet smo se vratili, čak smo zadnjih 15-ak minuta imali inicijativu, bili smo za nijansu bolji, ali je na kraju neriješeno najpravedniji rezultat.”