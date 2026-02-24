‘Vušković je monstruozan, bit će najbolji stoper na svijetu’

U izboru je bio bolji od Yana Diomandea iz RB Leipziga i Jarella Quansaha iz Bayer Leverkusena te je tako osvojio već treću nagradu ove vrste ove sezone. Odluku su donijeli navijači, a Vušković u Njemačkoj igra kao posuđeni igrač Tottenhama.

Sjajne partije mladog hrvatskog reprezentativca nisu prošle nezapaženo. Na francuskom RMC-u pohvalio ga je novinar Polo Brietner riječima: “Luka Vušković ima sve. On je monstruozan. Po mom mišljenju, za nekoliko godina bit će najbolji središnji branič na svijetu.”

VIDEO / Vušković je čudo! Stoper Vatrenih zabio Bayernu za remi, proglašen je igračem utakmice Ivica Olić: Vušković 100 posto ide u Ameriku na SP, mlada reprezentacija završena je priča

Podsjetimo, Tottenham je Hajduku za njegov transfer platio fiksnih 11 milijuna eura. Dogovor je postignut prije dvije godine, ali je realiziran tek prošlog ljeta jer je Vušković tek 24. veljače postao punoljetan.

Od siječnja 2024. pod ugovorom je s engleskim klubom, koji ga je slao na posudbe u Radomiak, Westerlo i HSV. Na svakoj od tih adresa ostavio je odličan dojam.

Ove sezone upisao je 21 nastup i četiri gola, a prema Transfermarktu vrijedi 40 milijuna eura.