Europski klubovi zainteresirani za Majera, evo o čemu će ovisiti njegova budućnost

xArnexAmbergx via Guliver Image

U Bundesligi se već puno priča o ljetnim transferima, a često se spominje i hrvatski reprezentativac Lovro Majer.

Brojni su europski klubovi, prema pisanju fussballdaten.de., primijetili da bi Majer mogao napustiti Wolfsburg nakon sezone koja je za klub postala prava noćna mora.

Majer je ugovorom za Wolfsburg vezan do 30. lipnja 2028. godine, što njemačkom klubu barem na papiru daje dobru poziciju u pregovorima. U Wolfsburgu se nadaju da bi za njega mogli dobiti najmanje 20 milijuna eura, ali eventualno ispadanje iz Bundeslige značajno bi oslabilo njihovu pregovaračku moć.

U tom bi raspletu zainteresirani klubovi pokušali iskoristiti situaciju i spustiti cijenu, pa bi se ponude vjerojatno kretale oko 15 do 16 milijuna eura. Majer, s druge strane, traži godišnju neto plaću između četiri i pet milijuna eura, kao i jasnu ulogu jednog od ključnih igrača u novoj momčadi.

Tko je sve zainteresiran?

Zbog mogućnosti igranja na više pozicija u veznom redu, Majer je privukao pozornost više klubova, a neki se već izdvajaju kao ozbiljni kandidati. Napoli ga visoko cijeni i vidi kao igrača koji bi donio dodatnu kreativnost u sredini terena. U talijanskom klubu vjeruju da bi se brzo uklopio u Serie A, a navodno pripremaju ponudu od oko 15 milijuna eura uz dodatne bonuse.

Como ga također smatra potencijalno važnim pojačanjem. Klub ima financijsku snagu ponuditi mu vrlo dobre uvjete, ali Majeru je važnije da novi klub ima ozbiljan sportski projekt i ambiciju borbe za trofeje.

Ajax je još jedan klub koji prati situaciju. Nizozemski velikan nakon turbulentne sezone traži igrača koji bi mogao preuzeti odgovornost i kontrolirati ritam igre. Majer bi se po profilu dobro uklopio u Ajaxov stil, no ostaje pitanje može li amsterdamski klub financijski parirati Napoliju i klubovima iz Premier lige.

Kao moguće destinacije spominju se i Eintracht Frankfurt, osobito ako Majer poželi ostati u Njemačkoj, te Villarreal, čiji stil igre tradicionalno odgovara tehnički kvalitetnim veznjacima.

Dva moguća raspleta

Konačan razvoj situacije ovisit će o tome hoće li Wolfsburg izboriti ostanak u ligi. Ako klub zadrži bundesligaški status, Majer bi mogao otići samo u slučaju iznimno visoke ponude. No, ispadanje bi gotovo sigurno otvorilo vrata velikoj rasprodaji momčadi.

U takvom scenariju Majer bi za otprilike 15 do 16 milijuna eura mogao završiti u Napoliju ili Ajaxu, dok se kao realna mogućnost spominje i odlazak u Premier ligu. Iako ga Wolfsburg smatra jednim od svojih najvrjednijih igrača, nastupanje u drugoj ligi za Majera nije realna opcija.

Za Wolfsburg bi njegova prodaja, pak, mogla predstavljati važan financijski oslonac. Novac od transfera poslužio bi za obnovu momčadi i pokušaj brzog povratka u Bundesligu.