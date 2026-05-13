Slaven Belupo će po prvi put u povijesti imati igrača na SP-u!

Povijest je ispisana za klub iz Koprivnice jer će njihov golman Osman Tadžikić otputovati na Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom Bosne i Hercegovine.

“Veliko je to priznanje, prije svega, za samog Osmana, ali i za naš klub, jer riječ je, ipak, o najvećoj sportskoj smotri ove godine, u koju će biti uperene oči cijelog svijeta”, navodi se iz Slaven Belupa te dodaje:

“Vratar Slaven Belupa postao je početkom aktualne sezone, kada se na slovenskim pripremama pridružio suigračima, a ove je sezone pet puta mrežu sačuvao čistom. U Koprivnicu je doselio iz Mostara, gdje je braneći boje Veleža dvije godine zaredom proglašen najboljim vratarem BiH lige.

Prije dva mjeseca proslavio je 30. rođendan, a u karijeri je igrao za nekoliko klubova, počevši od matične Austrije iz Beča, švicarskog Züricha, Admire Wackera iz Austrije, već spomenutog Veleža, a zanimljivo je to da je ranije imao i iskustvo igranja u HNL-u, jer je početkom 2020. pola godine proveo na posudbi u Interu iz Zaprešića. Rođen je u Austriji te posjeduje dvojno državljanstvo.”

Tadžikić je od 2023. godine član vratarskog kadra reprezentacije BiH, ali još nije upisao službeni nastup. Ipak, otkako je prije tri godine dobio državljanstvo, redovito se nalazi na popisima reprezentacije. Dio je vratarske skupine u kojoj su još Nikola Vasilj iz St. Paulija i Martin Zlomislić iz Rijeke.