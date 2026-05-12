Dinamo će satima putovati do Osijeka zbog prometne nesreće na autocesti

Dinamo i Rijeka u srijedu od 18 sati u Osijeku igraju finale SuperSport Kupa, no zagrebačka momčad na putu prema Slavoniji naišla je na velike probleme.
Kako prenosi tportal, momčad Marija Kovačevića zapela je na autocesti A3 između čvorova Križ i Popovača zbog teške prometne nesreće u kojoj se kamion prevrnuo preko obje prometne trake. Promet prema Lipovcu potpuno je zaustavljen, a stvorila se kolona duga više od šest kilometara.
Prema dostupnim informacijama, Dinamov autobus u koloni stoji već više od četiri sata, a zbog sporog raščišćavanja nesreće očekuje se dodatno čekanje. Zbog svega bi Dinamo u Osijek mogao stići tek kasno navečer ili tijekom noći, zbog čega će momčad propustiti planirani trening.
Rijeka je, navodno nakon informacije o nesreći, prema Osijeku krenula alternativnim putem preko Siska i tako izbjegla prometni kaos.
