DINAMO – RIJEKA OD 18 SATI / Sukob Armade i Boysa na autocesti! Stigli su sastavi, Dinamo će napasti od prve minute

Dinamo i Rijeka od 18 sati igraju finale SuperSport Kupa na Opus Areni, a tekstualni prijenos pratite na našem portalu.
Stigli sastavi!
Dinamo: Livaković; Goda, McKenna, Dominguez, Valinčić - Zajc, Mišić - Vidović, Stojković, Bakrar - Beljo
Rijeka: Zlomislić; Devetak, Radeljić, Majstorović, Oreč - Barco, Dantas, Pavić - Gojak, Fruk - Adu-Adjei
Trener Dinama najavio je finale Kupa
Dinamo u srijedu igra finale Kupa protiv Rijeke na Opus areni, a utakmica počinje u 18 sati. Uoči susreta trener Dinama Mario Kovačević održao je konferenciju za medije na kojoj je najavio dvoboj.
Što je sve rekao Kovačević, pogledajte OVDJE.
Sanchez je najavio finale Kupa, Rijeka brani trofej
Trener Rijeke Victor Sanchez naglasio je kako finale predstavlja poseban izazov i veliku priliku za osvajanje trofeja.
Navijači najavili veliko finale Kupa
Navijači Dinama, odnosno Rijeke, Marijan Rastić i Sandro Bastijančić razgovarali su s Denisom Draganovićem uoči finala Kupa koje se igra danas od 18 sati na Opus Areni.
Više o tome pogledajte OVDJE.
Dinamo je favorit za dvostruku krunu!
- RIJEKA 5.50
- REMI 4.50
- DINAMO 1.55
Koga nema kod Dinama i Rijeke?
"Neki igrači se vraćaju nakon ozljeda i njihovo se stanje popravilo posljednjih tjedana. Nama je svaki dan bitan. U prošloj su utakmici dobili određenu minutažu. Što se tiče Tonija Fruka, on je igrao u posljednja dva susreta i njegov oporavak ide brže nego Vignatov, ali se nadamo da će obojica moći nastupiti. Situacija je ista kao i prije. Nismo oporavili nijednog dodatnog igrača, medicinska lista ostaje nepromijenjena", rekao je Sanchez.
"Svi su tu, spremni, među njima i Scott McKenna koji je imao problema s ozljedom. Ismaël Bennacer dobro se osjeća, vidjet ćemo hoće li početi. Imamo slatke brige, u Kupu su u kadru za utakmicu 20 igrača", rekao je Kovačević.
Tko će dijeliti pravdu?
Glavni sudac utakmice bit će Mateo Erceg (Benkovac).
Franko Andrijašević za SK
U današnjem Jutru SK je gostovao Franko Andrijašević. Kao nogometaš koji ima iskustva igre u oba kluba te osvajanja ovog trofeja otkrio je kako vidi današnji susret.
Visokorizična utakmica i zatvorena autocesta!
Policija je susret proglasila visokorizičnim, a nešto kasnije danas je i zatvorena autocesta zbog tučnjave BBB-a i Armade.
Više o tome pročitajte OVDJE.
Kako su izgledala dosadašnja finala?
Dinamo i Rijeka su se u finalu Kupa susretali pet puta. Tko je dosad slavio više puta pročitajte OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!