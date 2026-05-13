DINAMO – RIJEKA OD 18 SATI / Sukob Armade i Boysa na autocesti! Stigli su sastavi, Dinamo će napasti od prve minute

Nogomet 13. svi 202615:12 > 16:30 0 komentara
Luka Kolanović via Guliver Images

Dinamo i Rijeka od 18 sati igraju finale SuperSport Kupa na Opus Areni, a tekstualni prijenos pratite na našem portalu.

16:29

Stigli sastavi!

Dinamo: Livaković; Goda, McKenna, Dominguez, Valinčić - Zajc, Mišić - Vidović, Stojković, Bakrar - Beljo

Rijeka: Zlomislić; Devetak, Radeljić, Majstorović, Oreč - Barco, Dantas, Pavić - Gojak, Fruk - Adu-Adjei

16:25

Trener Dinama najavio je finale Kupa

Dinamo u srijedu igra finale Kupa protiv Rijeke na Opus areni, a utakmica počinje u 18 sati. Uoči susreta trener Dinama Mario Kovačević održao je konferenciju za medije na kojoj je najavio dvoboj.

16:20

Sanchez je najavio finale Kupa, Rijeka brani trofej

Trener Rijeke Victor Sanchez naglasio je kako finale predstavlja poseban izazov i veliku priliku za osvajanje trofeja.

16:14

Navijači najavili veliko finale Kupa

Navijači Dinama, odnosno Rijeke, Marijan Rastić i Sandro Bastijančić razgovarali su s Denisom Draganovićem uoči finala Kupa koje se igra danas od 18 sati na Opus Areni. 

16:08

Dinamo je favorit za dvostruku krunu!

  • RIJEKA 5.50
  • REMI 4.50
  • DINAMO 1.55
16:05

Koga nema kod Dinama i Rijeke?

"Neki igrači se vraćaju nakon ozljeda i njihovo se stanje popravilo posljednjih tjedana. Nama je svaki dan bitan. U prošloj su utakmici dobili određenu minutažu. Što se tiče Tonija Fruka, on je igrao u posljednja dva susreta i njegov oporavak ide brže nego Vignatov, ali se nadamo da će obojica moći nastupiti. Situacija je ista kao i prije. Nismo oporavili nijednog dodatnog igrača, medicinska lista ostaje nepromijenjena", rekao je Sanchez.

"Svi su tu, spremni, među njima i Scott McKenna koji je imao problema s ozljedom. Ismaël Bennacer dobro se osjeća, vidjet ćemo hoće li početi. Imamo slatke brige, u Kupu su u kadru za utakmicu 20 igrača", rekao je Kovačević.

16:05

Tko će dijeliti pravdu?

Glavni sudac utakmice bit će Mateo Erceg (Benkovac).

15:11

Franko Andrijašević za SK

U današnjem Jutru SK je gostovao Franko Andrijašević. Kao nogometaš koji ima iskustva igre u oba kluba te osvajanja ovog trofeja otkrio je kako vidi današnji susret. 

 

 

 

15:09

Visokorizična utakmica i zatvorena autocesta!

Policija je susret proglasila visokorizičnim, a nešto kasnije danas je i zatvorena autocesta zbog tučnjave BBB-a i Armade. 

15:08

Kako su izgledala dosadašnja finala?

