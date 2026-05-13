Dalić otkrio ključ uspjeha BiH: ‘Hrvatska im je bila primjer!’

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije gostovao je na međunarodnom simpoziju Simposar gdje se osvrnuo i na reprezentaciju BiH koja je izborila nastup na nadolazećem SP-u.

Dalić je objasnio kako su rezultati susjedne reprezentacije počeli stizati nakon što su prestale podjele unutar momčadi.

“Bez tog zajedništva nema ništa. Mislim da je dosta tih podjela i nacionalnog ključa, da moraju biti tri ova, tri ova i tri ona. Sada kada igraju svi koji zaslužuju, odmah je tu i rezultat”, rekao je Dalić pa dodao:

“Hrvatska je primjer tome i drago mi je da je BiH naslijedila tu priču i naslonila se malo na to. Znam koliko je izbornik Barbarez pričao s Olićem kako je on radio.”