VIDEO / Nevjerojatna sekvenca u Hamburgu: Srbin promašio prazna vrata pa je HSV odmah zabio ‘iz kontre’

Nevjerojatna sekvenca u Hamburgu. Vratara HSV-a Heuera preskočila je lopta te je Srbin Andrej Ilić krenuo sam na vrata HSV-a. Napadač Uniona na nevjerojatan je način promašio prazna vrata, a onda je HSV odmah u idućem napadu zabio za vodstvo od 2:1. Nevjerojatno, pogledajte...
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!