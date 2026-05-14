Slot: Imam sve razloge vjerovati da ostajem na klupi Liverpoola

Trener engleskog prvoligaša Liverpoola Arne Slot izjavio je u četvrtak kako vjeruje da će i sljedeću sezonu ostati na klupi Redsa.

“Imam sve razloge vjerovati da ću sljedeće sezone biti trener Liverpoola”, izjavio je Arne Slot u četvrtak, priznajući legitimnost „rasprava“ i „kritika“ koje proizlaze iz razočaravajuće sezone.

Nizozemski trener osvojio je naslov engleskog prvaka u svojoj prvoj sezoni (2024./2025.), ali njegova druga sezona bila je daleko izazovnija, obilježena padom u Premier ligi i sukobom sa zvijezdom momčadi Mohamedom Salahom.

“Kada klub ili trener nema svoju najbolju sezonu, uvijek postoje rasprave. To nije samo u Liverpoolu, to je svugdje u svijetu, i to je nova stvarnost u nogometu. Nije na meni da sudim ljudima koji mene sude. Imaju pravo na svoje mišljenje“, rekao je Slot na konferenciji za novinare.

Novinar je pitao Nizozemca, čiji ugovor traje do lipnja 2027., može li “kategorički” izjaviti da će ostati na klupi Liverpoola sljedeće sezone.

“Ne mislim da je to samo moja odluka, ali imam sve razloge vjerovati da ću biti trener Liverpoola sljedeće sezone. Prvo, imam ugovor s klubom, a drugo, s obzirom na sve razgovore koje smo vodili. Tako ja vidim stvari”, odgovorio je.

Ranije je precizirao da je uključen u klupske “projekte”, što je, prema njegovim riječima, znak da mu je budućnost na Anfieldu. “U tijeku su razgovori između kluba i novih igrača, a ja sam bio uključen.”

Redsi, trenutno četvrti, u petak gostuju kod Aston Ville, pete s istim brojem bodova. vodeći u prvenstvu Arsenal ima dvadeset bodova prednosti uoči posljednje dvije utakmice sezone.