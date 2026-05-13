Policija zatvorila autocestu zbog tučnjave Boysa i Armade!

xxGoranxMehkekx via Guliver

Dinamo i Rijeka od 18 sati u Osijeku igraju finale SuperSport Kupa, a uoči utakmice je došlo do obračuna BBB-a i Armade na autocesti.

Nešto nakon 13 sati na izlazu iz Zagreba prema autocesti A3 nastao je kaos. Naplatne kućice privremeno su zatvorene, zbog čega se brzo formirala veća kolona vozila.

Kako doznaje tportal došlo je do sukoba Bad Blue Boysa i Armade, navijačkih skupina Dinama i Rijeke.

Navodno se skupina Armade u jednom trenutku našla među Dinamovim navijačima na autocesti, nakon čega je izbila velika gužva i napetost. Policija je, međutim, bila spremna te je brzo razdvojila suprotstavljene skupine i nakratko zatvorila promet prema Osijeku.

Policija je veći navijački sukob spriječila brzom intervencijom u kojoj je upotrijebljen i suzavac, dok iz HAK-a upozoravaju:

“Zbog policijskog postupanja na autocesti A3 Bregana-Lipovac kroz naplatu Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno, kolona je duga oko 2 km.”