Navijači došli na trening HSV-a zbog autograma Vuškovića, no neke je jako razočarao

HSV je u srijedu popodne otvorio vrata navijačima te im omogućio da prate javni trening, a mnogi su to shvatili i kao zadnju priliku da dobiju autogram Luke Vuškovića.

Nakon slobodnog ponedjeljka i utorka, do kraja sezone i završne utakmice protiv Leverkusena, koja se igra u subotu u 15:30 uz prijenos na SK, HSV je prvotno planirao održavati samo treninge zatvorene za javnost.

Ipak, klub je u srijedu u 11 sati promijenio odluku i otvorio trening navijačima, što se pokazalo kao odličan potez, osobito zbog školskih praznika u Hamburgu. Bez te promjene, navijači HSV-a ne bi imali priliku vidjeti momčad sve do ljetne pauze.

Nakon treninga igrači i članovi stručnog stožera strpljivo su dijelili autograme i fotografirali se s navijačima. Pomoćni trener Loic Favé poručio je da je klub ovim potezom još jednom želio zahvaliti svojim navijačima. Dodao je kako je velik odaziv bio posebno lijep prizor, ali i dokaz onoga što HSV čini posebnim klubom.

Ipak, kako piše Hamburger Morgenpost, neki su navijači ostali razočarani. Naime, hrvatski stoper Luka Vušković dijelio je autograme onima uz trening teren, no skupina koja se nalazila kod stepenica trening centra ostala je nezadovoljna jer je Vušković samo protrčao stepenicama i nestao u zgradi. Hrvatski reprezentativac bi u subotu trebao odigrati posljednju utakmicu za klub iz Hamburga.