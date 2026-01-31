VIDEO / Vušković je čudo! Stoper Vatrenih zabio Bayernu za remi, proglašen je igračem utakmice

Podijeli :

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković ponovno oduševljava.

U utakmici svog HSV-a i Bayerna Vušković je izjednačio rezultat pogotkom u 53. minuti. Asistirao mu je s lijeve strane ubačajem Mikelbrencis, a Vušković je u skoku nadmudrio Daviesa i pogodio pored nemoćnog Neuera.

Uslijedila je burna proslava s navijačima koji, malo je reći, obožavaju našeg igrača. Vuškoviću je to bio četvrti ligaški pogodak ove sezone. HSV je vodio 1:0, Bayern 2:1, na kraju je završilo 2:2, a Vušković je proglašen igračem utakmice.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je cijelu utakmicu za Bayern. Bavarcima je to druga utakmica u nizu bez pobjede tako da se u nedjelju Borussia Dortmund može približiti lideru na šest bodova. HSV je 13. s 19 bodova, što je samo bod više od zone ispadanja.

