Hajduk ‘slavi’ Dinamovo osvajanje Kupa, evo zašto je to odlična vijest za Splićane

Dinamo je osvojio SuperSport Hrvatski nogometni kup, savladavši Rijeku 2:0 u finalu odigranom na Opus Areni.

Oba pogotka postigao je Luka Stojković, u 50. i 57. minuti, čime je Dinamo ostvario duplu krunu. Radi se o 18. kupu u povijesti samostalne Hrvatske za zagrebački klub, dok Rijeka ostaje pri osam osvajanja Rabuzinovog sunca.

Ova pobjeda donosi dobru vijest i za Hajduk – budući da je Dinamo osvojio i ligaški naslov i Kup, kupaško mjesto u Europskoj ligi pripada drugoplasiranome iz HNL-a, a to je upravo Hajduk, koji će nastup u pretkolima Europa lige imati zajamčen.

Da je Kup pripao Rijeci, ona bi ušla u kvalifikacije za Europsku ligu, dok bi drugoplasirani i trećeplasirani iz HNL-a morali zadovoljiti startnim mjestom u pretkolima Konferencijske lige.