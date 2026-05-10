Schalke uvjerljivo izgubio nakon povratka s Ibize, Džeko: ‘Možda je u nama ostalo malo alkohola’

Bundesliga 10. svi 20269:25 0 komentara
KROEGER RHR-FOTO YY via Guliver

Nogometaši Schalkea 04 porazom 3:0 kod Nürnberga zaključili su prvu utakmicu nakon što su osigurali povratak u Bundesligu i naslov prvaka 2. Bundeslige. Loše izdanje mnogi su povezali sa slavljem momčadi na Ibizi, a Edin Džeko otvoreno je komentirao situaciju na televiziji NITRO.

“Prvaci smo, to se mora proslaviti. Puno smo slavili i svi smo bili sretni zbog toga”, rekao je Džeko pa dodao:

“Ipak, na terenu nikad ne smiješ dati manje od maksimuma. Naravno da su nam noge bile teške, a možda je u nama ostalo i malo alkohola. To je sasvim normalno u ovakvim situacijama, ali smo bez obzira na sve morali odigrati bolje.”

Unatoč porazu, navijači Schalkea nisu zamjerili igračima, dijelom i zbog dobrih odnosa s navijačima Nürnberga. Džeko je posebno pohvalio atmosferu i podršku koju klub ima.

“Oni su jednostavno nevjerojatni, to moram reći. Ne samo kod kuće, gdje su stadion i atmosfera doista posebni, nego i na gostovanjima. Za svakog je igrača fenomenalan osjećaj igrati za ovakve navijače.”

Iskusni napadač još nije odlučio hoće li ostati u Schalkeu i sljedeće sezone, iako ga klub želi zadržati nakon odličnog učinka od šest golova i tri asistencije u deset nastupa.

“Kao što sam rekao i prošli tjedan, čovjek nikad ne želi prestati igrati. Ali, morate misliti i na svoje tijelo, kao i na obitelj”, poručio je Džeko pa zaključio:

“Naravno, sada razmišljam samo o Svjetskom prvenstvu. Uspjeli smo postati prvaci u drugoj ligi, a sad se moram malo odmoriti i pripremiti za Mundijal. Nadam se da će ondje sve proći kako priželjkujemo, a nakon toga ćemo vidjeti. Sve su opcije otvorene.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Bundesliga