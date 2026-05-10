Samo na SK: Vušković se oprašta od navijača u Hamburgu?

Slavljeničkoj atmosferi tada su, prvo s tribina, a potom i na terenu, svjedočila i braća Vušković, Luka i Mario. Godinu dana kasnije, stadion Volkspark ponovno bi mogao biti poprište posebnog trenutka s prezimenom Vušković u glavnoj ulozi, piše Hamburger Morgenpost.

U posljednjem domaćem susretu sezone protiv Freiburga (SK5, 15:30), Luka Vušković trebao bi se vratiti u početnu postavu nakon ulaska s klupe u prošlom kolu. Bit će mu to, barem zasad, posljednji nastup na Volksparku.

Trener Merlin Polzin naglasio je njegovu formu i motivaciju, a dodatni poticaj donosi i dolazak obitelji iz Hrvatske na utakmicu.

“Činjenica da će ga obitelj bodriti s tribina dodatno ga motivira. Veselimo se tome”, rekao je Polzin.

Mladi branič odigrao je vrlo zapaženu sezonu, upisao 28 nastupa i stekao veliku pažnju, a njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 60 milijuna eura. Nakon završetka sezone vraća se u matični klub Tottenham, a mogućnost nove posudbe u HSV-u smatra se minimalnom.

Njegov oproštaj od Volksparka trebao bi biti emotivan, a cijela priča dobiva dodatnu simboliku upravo na datum 10. svibnja, koji je već upisan u povijest kluba.