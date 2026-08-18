Musiala se oglasio nakon novog kolapsa: ‘To je trenutačno dio moje svakodnevnice’

Nakon utakmice 23-godišnji nogometaš oglasio se putem Instagrama i pojasnio situaciju:

“Najvažnije prvo – dobro sam! Posebno sam zahvalan na vašim porukama i podršci! Razumijem da su mnogi od vas zabrinuti. Danas vam tu brigu želim otkloniti i nešto vam objasniti: Kod mene su utvrđene privremene, kratkotrajne, ali dobro liječive apsanse, koje su posljedica neurološke disfunkcije.

One mogu dovesti do situacija koje su se dogodile u posljednje vrijeme, poput one protiv Leipziga ili sada u Heidenheimu. Znam da takve situacije na prvi pogled mogu djelovati zastrašujuće – ali za mene su trenutačno dio svakodnevice.

U tom smislu imam najbolju moguću medicinsku skrb i vrlo sam optimističan. FC Bayern i ljudi iz mog privatnog okruženja uvijek su uz mene i pružaju mi podršku na tom putu. Važno je naglasiti da ne postoji nikakav dodatni zdravstveni rizik.

U bliskoj koordinaciji i redovitoj komunikaciji sa stručnjacima, moja je osobna želja bila suočiti se s ovim izazovom i, uz odobrenje neurologa, nastaviti se posvećivati onome što mi najviše pomaže u oporavku: jednostavno živjeti svoju svakodnevicu i nastaviti se baviti onime što najviše volim – igrati nogomet. Za to sam preuzeo odgovornost. Sveukupno imam jako dobar osjećaj i na dobrom sam putu.

Ono što mi na tom putu najviše pomaže jest da zajedno sa svojom momčadi i uz vašu nevjerojatnu podršku nastavimo loviti pobjede i trofeje. Nadam se da me sada možete bolje razumjeti. Istodobno vas molim za razumijevanje što ovu temu i dalje želim zadržati u krugu svojih najbližih ljudi, kluba i stručnjaka. Hvala vam. Vaš J ❤️”