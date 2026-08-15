Musiala zabrinuo navijače Bayerna, u utakmici s Leipzigom neočekivano se srušio na travnjak

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Zabrinjavajući trenutak obilježio je završnicu Telekom Cupa između Bayerna i RB Leipziga.

U 83. minuti Jamal Musiala iznenada je pao na travnjak, nakon čega su njegovi suigrači odmah pozvali liječničku ekipu. Liječnik je utrčao na teren, a Allianz Arena u tom je trenutku potpuno utihnula.

Sve se dogodilo samo dvije minute nakon što je Musiala zabio za konačnih 3:1. Njemački reprezentativac ušao je u igru u nastavku, a u 81. minuti iskoristio je asistenciju Ismaëla Saibarija i zatresao mrežu za potvrdu Bayernovog slavlja.

No, nedugo nakon pogotka 23-godišnjak se bez ikakve najave srušio. Nakon nekoliko vrlo neugodnih trenutaka liječnik je podignutim palcem pokazao da je stanje pod kontrolom. S tribina se potom prolomilo skandiranje Musialinog imena, a veznjak je na kraju sam napustio teren, iako je izgledao vidno ošamućeno.

Prema informacijama BILD-a, Musiala je doživio reakciju organizma uzrokovanu velikom vrućinom. U Münchenu se igralo na čak 33 stupnja Celzijeva, a zasad nema naznaka da se radi o ozbiljnijem zdravstvenom problemu.

Njegov pad zasjenio je Bayernovu pobjedu 3:1. Luis Díaz doveo je Bavarce u vodstvo u 13. minuti, Brajan Gruda početkom drugog poluvremena poravnao je rezultat, a Nathaniel Brown i Musiala donijeli su domaćinu trofej.

Bayern je pritom imao još razloga za zabrinutost jer Musiala nije bio jedini igrač koji je ranije morao napustiti teren. Konrad Laimer ozlijedio se već na početku utakmice, dok je susret zbog problema završio i Kim Min-jae.