FOTO / Boysi velikom koreografijom proslavili 40. rođendan

Bad Blue Boysi na najbolji su mogući način obilježili 40. godišnjicu postojanja. Uoči početka dvoboja Dinama i Vikinga na Maksimiru, sjeverna tribina osvanula je u posebnom izdanju, a navijači su pripremili veliku koreografiju posvećenu četiri desetljeća grupe.
Posebnu pažnju privukao je veliki natpis “1986 – Number of the Beast“, kojim su navijači obilježili godinu osnutka grupe i četiri desetljeća njezina djelovanja. Koreografija je prekrila velik dio sjeverne tribine, a tisuće navijača sudjelovale su u obilježavanju velikog jubileja
40 godina Bad Blue Boysa tako je dobilo svoju veliku proslavu upravo na utakmici koja za Dinamo nosi ogroman sportski ulog. Modri protiv Vikinga igraju prvi susret play-offa Lige prvaka, a plasman u ligašku fazu elitnog natjecanja donosi i najmanje 30 milijuna eura.
Pobjednik dvomeča izborit će mjesto među europskom elitom, dok će poraženi nastaviti sezonu u ligaškoj fazi Europa lige. Uzvrat u Norveškoj igra se iduće srijede od 21 sat.
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