FOTO / Boysi velikom koreografijom proslavili 40. rođendan

40 godina Bad Blue Boysa tako je dobilo svoju veliku proslavu upravo na utakmici koja za Dinamo nosi ogroman sportski ulog. Modri protiv Vikinga igraju prvi susret play-offa Lige prvaka, a plasman u ligašku fazu elitnog natjecanja donosi i najmanje 30 milijuna eura.

Pobjednik dvomeča izborit će mjesto među europskom elitom, dok će poraženi nastaviti sezonu u ligaškoj fazi Europa lige. Uzvrat u Norveškoj igra se iduće srijede od 21 sat.