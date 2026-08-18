Musiala se oglasio nakon novog kolapsa: ‘To je trenutačno dio moje svakodnevnice’

Bayernova zvijezda Jamal Musiala ponovno je zabrinuo javnost, samo tri dana nakon što mu je pozlilo tijekom utakmice protiv RB Leipziga. Njemački reprezentativac ponovno se srušio, ovoga puta u prijateljskom susretu s Heidenheimom.
Musiala je tek četiri minute ranije ušao u igru kada je počeo teturati i bez ikakvog kontakta pao na travnjak. Liječnici su odmah reagirali, dok su igrači obje momčadi okružili Musialu. Nakon nekoliko minuta uz pomoć je ustao, ali je izgledao ošamućeno te je odmah napustio teren.
Nakon utakmice 23-godišnji nogometaš oglasio se putem Instagrama i pojasnio situaciju:
“Najvažnije prvo – dobro sam! Posebno sam zahvalan na vašim porukama i podršci! Razumijem da su mnogi od vas zabrinuti. Danas vam tu brigu želim otkloniti i nešto vam objasniti: Kod mene su utvrđene privremene, kratkotrajne, ali dobro liječive apsanse, koje su posljedica neurološke disfunkcije.
One mogu dovesti do situacija koje su se dogodile u posljednje vrijeme, poput one protiv Leipziga ili sada u Heidenheimu. Znam da takve situacije na prvi pogled mogu djelovati zastrašujuće – ali za mene su trenutačno dio svakodnevice.
U tom smislu imam najbolju moguću medicinsku skrb i vrlo sam optimističan. FC Bayern i ljudi iz mog privatnog okruženja uvijek su uz mene i pružaju mi podršku na tom putu. Važno je naglasiti da ne postoji nikakav dodatni zdravstveni rizik.
U bliskoj koordinaciji i redovitoj komunikaciji sa stručnjacima, moja je osobna želja bila suočiti se s ovim izazovom i, uz odobrenje neurologa, nastaviti se posvećivati onome što mi najviše pomaže u oporavku: jednostavno živjeti svoju svakodnevicu i nastaviti se baviti onime što najviše volim – igrati nogomet. Za to sam preuzeo odgovornost. Sveukupno imam jako dobar osjećaj i na dobrom sam putu.
Ono što mi na tom putu najviše pomaže jest da zajedno sa svojom momčadi i uz vašu nevjerojatnu podršku nastavimo loviti pobjede i trofeje. Nadam se da me sada možete bolje razumjeti. Istodobno vas molim za razumijevanje što ovu temu i dalje želim zadržati u krugu svojih najbližih ljudi, kluba i stručnjaka. Hvala vam. Vaš J ❤️”
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Naime, apsanse su kratkotrajni epileptički napadaji tijekom kojih dolazi do privremenog poremećaja svijesti. Osoba može nakratko prestati reagirati, zagledati se u jednu točku ili prekinuti radnju koju obavlja, nakon čega se najčešće brzo vraća u normalno stanje.
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