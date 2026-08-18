Kovtun u Areni Zagreb lovi prvu medalju za Hrvatsku u višeboju: ‘Svjestan sam velikih očekivanja’

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AP Photo/Pavel Golovkin via Guliver

Nakon sjajnih natjecanja najboljih europskih gimnastičarki, u Zagrebu u srijedu 19. kolovoza počinje Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici, na kojem se Hrvatska nada odličjima.

Osim što su u srijedu u Areni Zagreb na rasporedu kvalifikacije za finale po spravama, dijelit će se odmah i medalje u višeboju u kojem će nastupiti i Illia Kovtun u svojem prvom nastupu pod hrvatskom zastavom. Mladi Ukrajinac, osvajač srebrne i brončane medalje u višeboju na Svjetskim prvenstvima, aktualni olimpijski doprvak na ručama te višestruki europski prvak na ručama i preči. Član je Gimnastičkog kluba Osijek Žito, pod čijim je okriljem pronašao mir i vrhunske uvjete za treniranje nakon početka rata u njegovoj domovini, a prije godinu dana dobio je i hrvatsko državljanstvo.

Illia Kovtun svoje velike ambicije u premijernom nastupu za Hrvatsku ne skriva.

“Nedavno smo trenerica i ja razgovarali o tome kako još nemamo zlato u višeboju na Europskom prvenstvu i to je moja glavna želja u Zagrebu. Od višeboja i vježbe na ručama najviše očekujem. I na ostalim spravama je moguće finale ili poneka medalja. Svjestan sam velikih očekivanja sportske javnosti i navijača, potrudit ću se biti što bolji i dati sve od sebe. No, to je natjecanje, može na sve malo utjecati i trema i neke druge okolnosti, pa treba pričekati kraj da vidimo kako će sve ispasti“, rekao je Kovtun, vrlo dobro raspoložen nakon službenog treninga u Areni.

Osim našeg sjajnog višebojca hrvatska reprezentacija ima još aduta za najviše domete na Europskom prvenstvu u Zagrebu, a jedan od njih je svakako Tin Srbić. Olimpijski doprvak na preči iz Tokija te bivši svjetski i europski prvak na ovoj spravi dočekao je ono što mnogi sportaši nikad ne dočekaju – veliko natjecanje u rodnom gradu.

“Nisam zapravo osjetio da imamo Europsko prvenstvo u Zagrebu sve dok nisam ušao u Arenu i odradio prve treninge. Nisam do tada osjećao da se to stvarno događa. Sretan sam što mi se to dogodilo dok još aktivan i u dobroj formi. A mogu reći da sam stvarno u dobroj formi i mislim da se ovdje mogu boriti za finale, pa onda kasnije i za medalje“, rekao je Tin čiju su atraktivnu i tešku vježbu na preči na treningu svi gledali s velikom pozornošću.

Na konju s hvataljkama nastupit će dva hrvatska gimnastičara. Filip Ude, olimpijski doprvak iz Pekinga 2008. godine nije htio propustiti nastup na domaćem prvenstvu i više je puta istaknuo da bi inače već odavno otišao na operaciju ramena.

“Nije bilo šanse da i ovakav ozlijeđen propustim Europsko prvenstvo u Zagrebu. Ambicije? Imam osjećaj da danas svi rade samo konja s hvataljkama. Konkurencija je velika, konj s hvataljkama je europska sprava, uvijek je to bio i vjerojatno će uvijek biti. Moja želja je da dobro odradim svoju vježbu. Trebao bih je stvarno bez greške izvesti i onda postoji šansa i za nešto više“, kaže gimnastičar s čijim je uspjesima započela eksplozija sjajnih rezultata hrvatske gimnastike.

Sjajan nastup Aurela Benovića u finalu preskoka na Olimpijskim igrama u Parizu još je u dobrom sjećanju ljubiteljima gimnastike, no on je u najavama uoči kvalifikacija oprezan.

“Situacija mi je u posljednje dvije godine bila dosta turbulentna, budući da su me još od Olimpijskih igara pratile ozljede, a jednu još uvijek vučem. No, usprkos svemu sam spreman i sretan što sam ovdje i jedva čekam nastupiti u kvalifikacijama. Gimnastika je stvarno nepredvidiv sport, pa se nadam se da ću uz malo sportske sreće uspjeti odraditi što stabilnije svoja dva skoka u kvalifikacijama“, kaže Benović koji je zbog spomenutih problema odustao od vježbe na tlu.

Na konju s hvataljkama nastupit će i Mateo Žugec, također pun ambicija:

“Čuo sam da je konkurencija na ovom Europskom prvenstvu najjača do sada. Ali ja stvarno mislim da ako ponovim svoju vježbu s podij treninga da mogu ući u finale i odraditi ovdje posao do kraja. To je moj cilj, ali vidjet ćemo u srijedu što će biti. Nadam se da će dvorana opet biti puna i da će publika biti jako glasna.“

Na tlu će u kvalifikacijama nastupiti Marko Jovičić.

“Čekaju nas na parteru olimpijski i svjetski medaljaši i konkurencija je stvarno velika. Ući među osam najboljih u konkurenciji više od sto gimnastičara velika je stvar. Nadam se da ćemo gledateljima prirediti pravi spektakl. Iskoristio bih priliku da pohvalim naš savez i sve ljude koji su uključeni u organizaciju ovog prvenstva, velika je to stvar za Hrvatsku“, zaključio je Marko.

Kvalifikacije u srijedu 19. kolovoza počinju u Areni Zagreb već u 10 sati, a hrvatski gimnastičari na podij će izaći u 17:45 sati u zadnjoj, ujedno i najjačoj kvalifikacijskoj skupini. Od naših reprezentativaca prvo ćemo gledati nastupe na preskoku, a potom slijede nastupi na ručama, preči, tlu, konju s hvataljkama i karikama.

Nastupit će 332 gimnastičara iz 40 zemalja, a publika će imati priliku vidjeti i 9 osvajača olimpijskih medalja. Trojica su od njih olimpijski pobjednici – Artem Dolgopyat osvojio je zlato na parteru u Tokiju 2021., Eleftherios Petrounias bio je zlatni na karikama u Rio de Janeiru 2016., dok se Rhys McClenaghan sa zlatom na konju s hvataljkama vratio iz Pariza 2024. S nizom od četiri uzastopna zlata na velikim natjecanjima, McClenaghan je najuspješniji gimnastičar na konju s hvataljkama u povijesti.

Na popisu olimpijskih osvajača medalja su i tri hrvatska reprezentativca – Tin Srbić, Filip Ude i Illia Kovtun.