Zabrinjavajuće scene: Musiala se još jednom srušio bez ikakvog kontakta

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Guliver

Novi zabrinjavajući prizor s Jamalom Musialom. Bayernova zvijezda ponovno se srušila na travnjaku, samo tri dana nakon što mu je pozlilo tijekom susreta protiv RB Leipziga.

Musiala je u prijateljskoj utakmici protiv Heidenheima ušao u igru, ali već nakon četiri minute počeo je teturati i bez ikakvog kontakta pao na teren. Liječnička ekipa odmah je reagirala, dok su igrači oko njega napravili krug kako bi zaklonili prizor.

Musiala zabrinuo navijače Bayerna, u utakmici s Leipzigom neočekivano se srušio na travnjak

Nakon nekoliko minuta Musiala je uz pomoć ustao, ali je djelovao dezorijentirano te je ubrzo ponovno zamijenjen i odveden u svlačionicu.

Prije samo tri dana slična se situacija dogodila protiv Leipziga. Musiala je tada također pao na travnjak, a liječnici su mu nekoliko minuta pružali pomoć. Nakon što je dobio signal da je dobro, sam je napustio teren, iako je pri odlasku prema svlačionici izgledao ošamućeno.

Iz Bayerna su tada poručili kako je najvažnije da se njihov nogometaš osjeća dobro. Kao mogući razlog spominjale su se i visoke temperature, koje su u Münchenu prelazile 30 stupnjeva.